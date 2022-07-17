مونديال يوجين: الأوغندي شيبتيغي يحتفظ بلقب سباق 10 الاف م

الاوغندي جوشوا شيبتيغي لحظة اجتيازه خط نهاية سباق 10 الاف م والتتويج باللقب العالمي في مونديال يوجين لألعاب القوى في 17 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – احتفظ العداء الأوغندي جوشوا شيبتيغي بلقبه بطلا للعالم في سباق 10 الاف م عندما نال الأحد ذهبية النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وقطع شيبتيغي، وصيف بطل أولمبياد طوكيو وحامل الرقم القياسي العالمي للسباق، المسافة بزمن 27.27:43 دقيقة في أفضل توقيت له هذا الموسم، ونال مواطنه جاكوب كيبليمو البرونزية على غرار الالعاب الاولمبية (27.27:97 د)، فيما كانت الفضية من نصيب الكيني ستانلي وايتهاكا مبورو (27.27:90 د).

وحل الأثيوبي سيليمون باريغا بطل أولمبياد طوكيو خامسا (27.28:38 د)، فيما جاء المغربي زهير الطالبي في المركز الحادي والعشرين بزمن 28.28:69 دقيقة.

ونجح شيبتيغي (24 عاما) في فرض نفسه قبل لفتين من نهاية السباق عندما انسل مع مجموعة من ثمانية عدائين ورفع إيقاع السباق حتى خط النهاية وسط تشجيعات حارة من الجماهير الأميركية لمواطنها غرانت فيشر الذي أنهى السباق في المركز الرابع.

ويملك شيبتيغي فرصة تحقيق الثنائية كونه سيشارك في سباق 5 الاف م الذي توج بلقبه الاولمبي في طوكيو.

وتبدأ التصفيات الخميس المقبل على أن يقام الدور النهائي الأحد في اليوم الختامي للبطولة.

© 2022 AFP