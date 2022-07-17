مونديال يوجين: ذهبية الماراثون للإثيوبي تولا

الاثيوبي تاميرات تولا يرفع علم بلاده احتفالا بتتويجه بطلا للعالم في سباق الماراثون في مونديال يوجين في 17 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرز العداء تاميرات تولا الأحد ذهبية سباق الماراثون النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم في ألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وقطع تولا مسافة السباق 42.195 كلم بزمن 2.05:36 ساعة، محققًا لقبه العالمي الأول بعد فضية نسخة 2017 في لندن، متقدمًا على مواطنه موسينيت غيريمو صاحب الفضية (2.06:45 ساعة) والبلجيكي بشير عبدي صاحب البرونزية (2.06:49 س).

ومنح تولا البالغ من العمر 30 عاما وصاحب برونزية سباق 10 الاف م في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، اللقب العالمي الثاني لبلاده والأول منذ غيزاهيغني أبيرا في نسخة إدمونتون عام 2001.

وانتظر تولا الكيلومتر الـ34 للانسلال عن كوكبة من خمسة عدائين وابتعد بفارق سبع ثوان في الوهلة الاولى دون منافسة من مطارديه قبل أن يرفعه إلى أكثر من دقيقة، محققا رقما قياسيا جديدا لبطولة العالم.

وكان الرقم السابق 2.06:54 ساعة بحوزة الكيني أبيل كيروي في مونديال برلين عام 2009.

© 2022 AFP