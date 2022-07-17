مونديال يوجين: ذهبية الوثب الطويل للصيني جيانان

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرز الصيني وانغ جيانان السبت ذهبية مسابقة الوثب الطويل في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وحقق جيانان إنجازه في محاولته الأخيرة بقفزه 8.36 م حارما اليوناني ميلتياديس تينتوغلو، بكل أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، من لقبه العالمي الأول.

وكان تينتوغلو فارضا سيطرته على المسابقة وفي طريقه الى المعدن الاصفر بتحقيقه 8.30 م في محاولته الثانية ثم 8.32 م في محاولته الخامسة، قبل أن يصدمه جيانان.

وتلقى تينتوغلو الضربة ذاتها التي كان وجهها في أولمبياد طوكيو إلى الكوبيين خوان ميغل إيتشيفاريا ومايكل ماسو عندما ظفر باللقب عندما حقق 8.41 م في محاولته الأخيرة.

وعادت البرونزية إلى السويسري سيمون إيهامر (8.16 م).

وهي الميدالية الثانية لجيانان في بطولة العالم بعد البرونزية التي ظفر بها قبل سبع سنوات في بلاده في نسخة بكين 2015 عندما كان عمره 18 عاما.

في المقابل، منح كل من تينتوغلو وإيهامر أول ميدالية عالمية في الوثب الطويل في فئة الرجال في التاريخ إلى بلديهما.

وكان اليوناني يمني النفس بأن تكون مشاركته الثالثة في العرس العالمي موفقة من أجل الظفر باللقب الذي استعصى عليه في النسختين الأخيرتين.

حصد تينتوغلو، البالغ من العمر 24 عاما، جميع الألقاب الممكنة في الهواء الطلق وداخل قاعة إن كان قاريا أو دوليا باستثناء اللقب العالمي في الهواء الطلق.

حل في المركز التاسع عشر في التصفيات عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا في لندن عام 2017 والعاشر في الدور النهائي في الدوحة عام 2019.

وهذه هي الهزيمة الأولى لتينتوغلو في الهواء الطلق هذا الموسم بعد ثمانية انتصارات متتالية.

© 2022 AFP