مونديال يوجين: ذهبية رمي المطرقة للأميركية أندرسن

بن ستانسال اف ب

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توجت الأميركية بروك أندرسن بذهبية مسابقة رمي المطرقة في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم في ألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وحققت أندرسن 78.96 م في محاولتها الأخيرة لتظفر باللقب العالمي، مؤكدة سيطرتها على المسابقة هذا العام بعدما كانت سجلت في نيسان/أبريل الماضي رابع أفضل رقم في التاريخ (79.02 م بملعب دراتشمان في جامعة أريزونا).

وعادت الفضية إلى الكندية كامرين روجرز (75.52 م)، والبرونزية للأميركية الأخرى جاني كاسانافويد (74.86 م).

وخلفت أندرسن مواطنتها ديانا برايس التي انسحبت قبل البطولة بسبب إصابتها بفيروس "كوفيد-19".

وهي الميدالية الذهبية الثالثة للولايات المتحدة بعدما نالت تشايسي إيلي الأولى في مسابقة الكرة الحديد وفريد كيرلي الثانية في سباق 100 م السبت.

© 2022 AFP