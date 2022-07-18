الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد العقوبات على موسكو والرئيس الأوكراني يقيل مسؤولَين كبيرَين

فوتجيك رادفانسكي ا ف ب

متظاهرون أمام السفارة الروسية في وارسو في 17 تموز/يوليو 2022 احتجاجًا على الغزو الروسي لأوكرانيا

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – يناقش الاتحاد الأوروبي الاثنين تشديد العقوبات على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا حيث أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن بسبب شبهات بحالات خيانة عدة ارتكبها مسؤولون محليون لصالح الروس.

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لدى وصوله إلى اجتماع بروكسل، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو "مسألة حياة أو موت" وهناك "أمل" في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.

وقال بوريل إن "حياة (...) عشرات آلاف الأشخاص رهن بهذا الاتفاق" الذي يتمّ التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة ويهدف إلى إخراج حوالى 20 مليون طن من الحبوب العالقة في الصوامع الأوكرانية بسبب الهجوم الذي تشنّه موسكو، عبر البحر الأسود.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي مواصلة ضغطه على موسكو بفرضه عقوبات جديدة من جهة وتقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا من جهة أخرى، وفق بوريل.

ومن المقرر أن ينظر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في مقترحين للمفوضية الأوروبية يقضيان بمنع شراء الذهب من روسيا لمواءمة العقوبات الأوروبية مع تلك التي فرضها شركاؤها في مجموعة السبع، وبإدراج شخصيات روسية جديدة على القائمة السوداء للاتحاد.

وحذّر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا نظراءه الأوروبيين خلال اجتماع الاثنين من أي محاولة لتخفيف عقوباتهم على روسيا أو الخضوع لمطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال "التراجع (عن العقوبات) أو الخضوع لمطالبه لن ينجح. لم ينجح ذلك أبدًا. إنه فخّ".

وتسببت التدابير المتتالية التي تبنّاها الاتحاد حتى الآن بعزل روسيا وضربها اقتصاديًا، لكنّها لم تجعلها تتراجع أو توقف هجومها على أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبرير.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارة إلى أذربيجان، اتفاقًا مع هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في القوقاز، لمضاعفة واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الأذربيجاني "خلال بضعة أعوام".

ستّة قتلى في الشرق

في وقت تواصل روسيا قصفها على مدن أوكرانية عديدة، أعلن الرئيس زيلينسكي مساء الأحد أنه اتخذ "قرارا بإعفاء المدعية العامة (إيرينا فينيديكتوفا) ورئيس أجهزة الأمن (إيفان باكانوف)" من مهامهما.

وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية تحقق حاليا في أكثر من 650 حالة خيانة يشتبه بأن مسؤولين محليين ارتكبوها، بينها ستون حالة في المناطق التي تحتلها القوات الروسية وتلك الموالية لموسكو.

وأضاف زيلينكسي أن "العدد الكبير من الجرائم ضد أسس الأمن القومي، والروابط التي أقيمت بين مسؤولين أوكرانيين مكلفين تطبيق القوانين وبين الأجهزة الروسية الخاصة" هو أمر "يثير أسئلة خطرة جدا"، مشددا على أنه "سيتم الرد على كل سؤال من هذه الأسئلة".

امرأة تقف وسط الأنقاض إثر قصف روسي قرب منزلها في توريتسك في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا في 17 تموز/يوليو 2022 أناتولي ستيبانوف ا ف ب

وقادت فينيديكتوفا خصوصا التحقيق حول فظائع مزعومة ارتُكِبت في بداية غزو القوات الروسية في مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غرب كييف، والتي استحالت في نظر الغرب رمزا لـ"جرائم الحرب" الروسية في أوكرانيا.

ميدانيًا، قُتل ستة أشخاص الاثنين في قصف روسي على مدينة توريتسك الواقعة في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، وفق ما أعلن جهاز الطوارئ الأوكراني على فيسبوك.

وجاء في بيان "انتشل عناصر الإنقاذ خمس جثث. كذلك أخرج ثلاثة أشخاص من بين الأنقاض أحدهم توفي في المستشفى".

وأعلنت روسيا السبت أنها أنهت رسميًا تدبيرًا اتخذته منذ ثمانية أيام بـ"وقف عمليات" جيشها، واستأنفت القصف بكثافة أكبر على منطقة دونباس التي تشكل السيطرة الكاملة عليها الهدف الرئيسي لموسكو على المدى القصير.

في الجنوب، تعرّضت مدينة ميكولايف لـ"عمليات إطلاق صواريخ كثيفة ليل الأحد الاثنين"، وفق ما افاد حاكم المنطقة فيتالي كيم عبر تلغرام من دون أن يذكر سقوط ضحايا في الوقت الحالي.

كان بوتين حذّر في بداية تموز/يوليو من أن موسكو "لم تبدأ بعد الأمور الجدية" في أوكرانيا.

وتوجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى مركز لقيادة الجيش حيث التقى ضباطًا يشاركون في الهجوم على أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقالت الوزارة إن الوزير "أعطى التوجيهات لجعل الدمار أولوية، عبر استخدام أسلحة عالية الدقة والمدفعية وصواريخ بعيدة المدى".

الإفراج عن صحافية روسية

في روسيا، قالت الصحافية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا التي أصبحت وجها معروفا بعد اقتحامها بثا تلفزيونيا مباشرا للتنديد بالحرب في أوكرانيا، الاثنين إنه تم الافراج عنها بعد ساعات على توقيفها في موسكو.

وكتبت عبر "فيسبوك "أنا في المنزل. كل شيء على ما يرام. أدرك الان انه من الأفضل الخروج من المنزل مع جواز سفر وحقيبة".

وقال محاميها دميتري زاخفاتوف إن موكلته أوقفت للاشتباه في أنها "شوهت سمعة" الجيش خلال توليها الكلام أمام محكمة في موسكو توجهت إليها الأسبوع الماضي لمساندة المعارض إيليا إياشين المسجون لانتقاده الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وأتى توقيفها لفترة قصيرة بعد أيام قليلة على تظاهر أوفسيانيكوفا بمفردها قرب الكرملين، ملوحة بلافتة تنتقد التدخل العسكري في أوكرانيا والرئيس فلاديمير بوتين.

وتدخل الحرب على أوكرانيا في 24 تموز/يوليو شهرها السادس وليس هناك حتى الآن أي حصيلة شاملة للضحايا المدنيين للنزاع.

© 2022 AFP