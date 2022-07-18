بدء محاكمة ستٌقرّر إعدام أو السجن المؤبد لمُطلق النار في فلوريدا في 2018

تصوير مشترك غيتي ايمجز نورث أميريكا/غيتي ايمجز عبر ا ف ب

نيكولاس كروز في محكمة فورت لودرديل في فلوريدا في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2021

ميامي (أ ف ب) – تبدأ الاثنين في فلوريدا محاكمة لتحديد عقوبة منفّذ عملية إطلاق نار في مدرسة ثانوية في باركلاند في 2018 أودت ب 17 شخصًا، يواجه فيها المتهم إما الإعدام أو السجن مدى الحياة.

إعلان اقرأ المزيد

واستغرق اختيار المحلفين الـ12 ثلاثة أشهر، هم سبعة رجال وخمس نساء اعتُبروا محايدين بدرجة كافية لتقرير مصير المُتّهم نيكولاس كروز (23 عامًا).

وكان نيكولاس كروز (19 عامًا في حينها) قد أطلق النار في 14 شباط/فبراير 2018 في ثانوية في باركلاند في فلوريدا التي كان يرتادها سابقا، مستخدمًا بندقية هجومية اشتراها بشكل قانوني قبل عام، فقتل 17 شخصًا وأصاب 15 آخرين بجروح. واعتُبرت هذه العملية إحدى أسوأ عمليات إطلاق النار في صرح تعليمي في الولايات المتحدة.

واعترف نيكولاس كروز في تشرين الأول/أكتوبر بالتهم السبع عشرة بالقتل (قتل 14 تلميذًا وثلاثة بالغين) وبـ17 محاولة قتل لكلّ من الـ17 جريحًا، قائلًا إنّه "آسف".

وتهدف المحاكمة فقط إلى تحديد ما إذا كان يستحقّ الإعدام كما يطلب الادّعاء. وإذا عارض محلف واحد الحكم على كروز بالإعدام، فستكون عقوبة الأخير السجن مدى الحياة.

وتتسّم هذه المحاكمة التي ستستمر عدة أشهر بطابع فريد إذ من النادر أن ينجو مرتكبو عمليات إطلاق نار كهذه في الولايات المتحدة.

وتأتي المحاكمة في وقت لم تتعافَ الولايات المتحدة بعد من سلسلة عمليات إطلاق نار دامية بما فيها إطلاق نار في مدرسة ابتدائية (21 قتيلا منهم 19 طفلًا) وفي متجر (10 قتلى جميعهم من الأميركيين الأفارقة) وخلال مسيرة ضمن احتفالات العيد الوطني في 4 تموز/يوليو (7 قتلى).

وجميع عمليات إطلاق النار هذه حصلت على أيدي شبان مسلّحين ببنادق هجومية.

"حياتي عدم"

ويبدو أن جلسات الاستماع ستكون طويلة ومُنهكة مع شهادات أقارب الضحايا والناجين، بالإضافة إلى بث مقاطع فيديو سجلها شهود على المأساة.

من المتوقّع أن يستخدم محامو نيكولاس كروز حجة أن موكلهم مصاب بأمراض نفسية وأن يذكّروا بأن سبق واعتذر.

وكان قد قال في تشرين الأول/أكتوبر "أنا آسف جدًا لما فعلته، وأتحمّل العبء كلّ يوم".

وسيركزّ الادّعاء على طابع التعمّد في تنفيذ الجريمة، مستندًا إلى مقطع فيديو صُوّر قبل تنفيذ إطلاق النار قال فيه كروز "فلتبدأ مجزرتي اليوم. فليهرع جميع الأطفال المرعوبين ويختبئوا".

وقد أضاف "أنا لا أحد وحياتي عدم ولا معنى لها".

ورغم تاريخه مع الأمراض النفسية والتقارير عن خطورته، تمكّن كروز من شراء بندقية "إيه آر-15" AR-15 بشكل قانوني.

وبعد المأساة، قدّم ضحايا كروز شكوى ضد الشرطة الفدرالية (اف بي آي) المتّهمة بعدم التحقق من معلومتين وصلتاها حول كروز بشأن احتمال تنفيذه عملية إطلاق نار.

ووافقت وزارة العدل الأميركية في آذار/مارس على دفع 127,5 مليون دولار لعائلات الضحايا بهدف إنهاء الملاحقات القضائية بحق الشرطة الفدرالية.

24 ألف قتيل

وكانت عملية إطلاق النار في باركلاند أسوأ مجزرة في صرح تعليمي في الولايات المتحدة منذ عملية إطلاق النار في 14 كانون الأول/ديسمبر 2012 في مدرسة "ساندي هوك" في نيوتاون بولاية كونيتيكت (شمال شرق الولايات المتحدة) والتي قُتل فيها 26 شخصًا.

متظاهرة ترفع لافتة كتب عليها "كفى يعني كفي" خلال تحرّك للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة في واشنطن في 11 حزيران/يونيو 2022 سول لوب ا ف ب

وقد أدت المجزرة إلى مسيرات قياسية قادها العديد من الشباب الناجين وأهالي الضحايا. في 24 آذار/مارس 2018، شارك نحو 1,5 مليون شخص في ما سُمّي "مسيرة من أجل حياتنا" في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وهي أكبر تظاهرة وطنية تُطالب بضبط استخدام الأسلحة النارية في تاريخ الولايات المتحدة.

ورغم آمال المتظاهرين بالتغيير، لم يتمّ اعتماد أي إصلاح تشريعي في الكونغرس، واستمرت مبيعات الأسلحة النارية بالارتفاع في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، خصوصًا خلال جائحة كوفيد-19.

وأدّى استخدام الأسلحة النارية إلى مقتل أكثر من 24 ألف شخص منهم 13 ألف انتحارًا منذ مطلع العام، بحسب موقع "غان فايولنس آركايفز" Gun Violence Archives (أرشيف العنف المسلّح).

وأعقب الأحداث الدرامية الأخيرة اعتماد قانون فدرالي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الأموال المخصصة لأمن المدارس والصحة النفسية.

© 2022 AFP