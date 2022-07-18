دورة نيوبورت: الأميركي كريسي يتوج بلقبه الأول

نيوبورت (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توج الأميركي ماكسيم كريسي بلقبه الاحترافي الأول بعد فوزه مساء الأحد على الكازخستاني ألكسندر بوبليك في نهائي دورة نيوبورت الأميركية لكرة المضرب 2-6 و6-3 و7-6 (7-3).

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وعوض كريسي، الفرنسي الأصل الذي نافس بألوان بلده الأم حتى 2018 حين نال الجنسية الأميركية، ما حصل معه في وقت سابق من العام الحالي حين خرج خاسراً من أول مباراتين نهائيتين في مسيرته أمام الإسباني رافايل نادال في دورة ملبورن وأمام مواطنه تايلور فريتز في دورة إيستبورن.

واحتاج ابن الـ25 عاماً الى ساعتين و23 دقيقة لحسم مواجهته مع بوبليك المولود في روسيا لكنه بدأ الدفاع عن ألوان كازاخستان عام 2016، حارماً الأخير من لقبه الثاني بعد الذي أحرزه أوائل العام الحالي في دورة مونبلييه.

وخسر المصنف 42 عالمياً والبالغ 25 عاماً نهائي دورة نيوبورت للمرة الثانية بعد عام 2019 حين وصل الى المباراة النهائية الأولى له في دورات رابطة المحترفين "أيه تي بي" قبل السقوط أمام الأميركي الآخر جون إيسنر.

ونتيجة فوزه بلقبه الاحترافي الأول، سيصعد كريسي من المركز الحادي والأربعين في تصنيف رابطة المحترفين الذي يصدر الإثنين، الى الثاني والثلاثين في أفضل ترتيب خلال مسيرته، فيما من المتوقع أن يصعد بوبليك الى المركز التاسع والثلاثين.

© 2022 AFP