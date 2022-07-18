غياب الدولي غوريتسكا عدة أسابيع عن بايرن ميونيخ عقب خضوعه لجراحة

روني هارتمان ا ف ب

لاعب وسط بايرن ميونيخ ليون غوريتسكا يسيطر برأسه على الكرة بمواجهة لاعب فولفسبورغ يانيك غيرهارت خلال لقاء الفريقين في الدوري الالماني في 14 أيار/مايو 2022

برلين (أ ف ب) – أعلن نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الالماني لكرة القدم في المواسم العشرة الماضية، الإثنين غياب لاعب وسطه الدولي ليون غوريتسكا لعدة أسابيع عقب خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى.

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ويغيب الدولي الالماني البالغ 27 عاماً مع انطلاق منافسات "بوندسليغا" عن صفوف العملاق البافاري الذي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة مضيفه إينتراخت فرانكفورت في 5 آب/أغسطس المقبل.

ولم يحدد بايرن مدة غياب غوريتسكا حيث من المرجح أن تمتد "من 6 حتّى 8 أسابيع"، حسب قناة سكاي.

وأفاد الطاقم الطبي لبايرن في بيان مقتضب نُشر على موقع النادي بانه "اكتشف حالة غير طبيعية في الركبة اليسرى"، والتي "تم التخلص منها بالتنظير الإثنين".

ويعاني غوريتسكا الذي فرض نفسه اساسياً في التشكيلة البافارية من لعنة الاصابات اذ غاب لعدة أشهر في الموسم الماضي عن المستطيل الأخضر بسبب مشاكل في الركبة.

ومن المرجح أن يعوض النادي البافاري غياب اللاعب الدولي (44 مباراة، 14 هدفاً) بالوافد الجديد من أياكس أمستردام الهولندي راين خرافنبرخ، فيما تشير وسائل إعلام ألمانية إلى إمكانية تدعيم بايرن خط وسطه بالتعاقد مع النمسوي كونراد لايمر من لايبزيغ.

© 2022 AFP