فيدال في فلامنغو للفوز بـ "كوبا ليبرتادوريس"

ماورو بيمنتل ا ف ب

التشيلي أرتورو فيدال خلال حفل تقديمه أمام الاعلام مع فلامنغو البرازيلي في مركز التدريب في ريو دي جانيرو في 18 تموز/يوليو 2022

ريو دي جانيرو (أ ف ب) – قال لاعب الوسط المخضرم الدولي التشيلي أرتورو فيدال المنضم أخيراً إلى فلامنغو البرازيلي بعدما أمضى قرابة 15 عاماً متنقلاً بين الأندية الأوروبية الاثنين، إن اختياره كان مدفوعاً بالرغبة في الفوز بكأس ليبرتادوريس لكرة القدم المرادفة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وأشار فيدال البالغ 35 عاماً خلال حفل تقديمه أمام الصحافيين إلى "انها أمنيتي الأولى. أنا هنا في فلامنغو من أجل ذلك".

وأعلن فلامنغو، أشهر الأندية البرازيلية، رسمياً الأسبوع الماضي تعاقده مع لاعب إنتر الإيطالي السابق.

من ناحيته، نشر فيدال في الأشهر الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً له مرتدياً قميص النادي باللونين الأحمر والأسود.

ويعيش فيدال "الحلم" الذي طالما راوده خلال مسيرته، وهو الذي وصف لحظة دخوله إلى أرض الملعب مرتدياً قميص فلامنغو على أنها "أسعد لحظة في مسيرتي".

ووضع فيدال الذي يشتهر بطباعه القاسية وتسريحة شعره الغريبة والوشوم على جسده، حداً لمسيرة في الملاعب الاوروبية استمرت لمدة 15 عاماً، توجها باحرازه 9 ألقاب محلية مع كل من يوفنتوس وإنتر الإيطاليين وبايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الاسباني.

وأمل فيدال في أن "يتأقلم بأسرع ما يمكن" مع فريقه الجديد، مشيراً بشكل خاص إلى طريقته في اللعب "دائماً عند الحد الأقصى، ولكن مع احترام المنافس".

وأردف "اتمنى ألاّ تحصل أي مشكلة أو طرد أو ما شابه".

وبدأ فيدال مسيرته الكروية مع كولو كولو التشيلي (2005-2007) قبل الاحتراف في القارة العجوز مع أندية باير ليفركوزن (2007-2011) وبايرن ميونيخ (2015-2018) ويوفنتوس (2011-2015) وإنتر (منذ 2020) وبرشلونة (2018-2020).

ويحتل فلامينغو حالياً المركز السابع في الدوري البرازيلي متأخراً بفارق سبع نقاط عن أتليتيكو مينيرو المتصدر. ومن المقرر أن يخوض لاعبو المدرب دوريفال جونيور ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس ضد كورينثيانز من ساو باولو في آب/أغسطس المقبل.

وبلغ فلامنغو نهائي المسابقة القارية مرتين في النسخ الثلاث الأخيرة، ليتوج عام 2019 قبل أن يخسر نهائي العام الماضي.

© 2022 AFP