ليفاندوفسكي يريد مساعدة برشلونة "للعودة إلى القمة"

كريستوف ستاكه ا ف ب/ارشيف

لقطة لمهاجم برشلونة الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي عندما كان يدافع عن الوان بايرن ميونيخ الالماني. 8 ايار/مايو 2022

مدريد (أ ف ب) – أعرب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن مدى حماسته لمواصلة مسيرته في صفوف فريقه الجديد برشلونة الإسباني المنضم اليه قبل يومين قادما من بايرن ميونيخ، مشيرا الى أنه "يريد مساعدته للعودة الى القمة".

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وجاء كلام ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها قناة برشلونة الرسمية بعد انضمامه الى زملائه الذين يعسكرون في ميامي الأميركية وقال "أخيرا وصلت الى هنا. أنا سعيد بالتواجد في برشلونة".

وأضاف "كانت الأيام الاخيرة طويلة، لكن في النهاية توصلنا الى اتفاق. أنا مستعد لرفع هذا التحدي".

وأوضح "لطالما كان حلمي اللعب في لا ليغا وفي الفرق الكبيرة وبالتالي فإن برشلونة يمثل فرصة جميلة بالنسبة إلي. أنا هنا من أجل مساعدة برشلونة على استعادة القمة واحراز أكبر عدد من الألقاب الممكنة".

وتوج برشلونة بطلا للدوري الإسباني للمرة الأخيرة عام 2019، وبدوري أبطال أوروبا عام 2015 للمرة الأخيرة أيضا.

ويخوض برشلونة خلال جولته الأميركية أربع مباريات استعدادا للموسم المقبل ضد إنتر ميامي الأربعاء في ميامي، وضد ريال مدريد الأحد في لاس فيغاس ومع يوفنتوس الإيطالي في 27 من الحالي في دالاس ومع نيويورك ريد بولز في 31 منه في نيويورك.

وبات ليفاندوفسكي رابع صفقة تعاقدية للفريق الكاتالوني بعد المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه والجناح البرازيلي رافينيا.

وكان بايرن ميونيخ أعلن السبت توصله الى اتفاق مع برشلونة للتخلي عن ليفاندوفسكي بعد ان أمضى الأخير 8 سنوات في صفوف الفريق البافاري وأحرز معه جميع الألقاب الممكنة بينها الدوري الألماني 8 مرات تواليا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية بالاضافة الى ألقاب فردية عدة.

© 2022 AFP