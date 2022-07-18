مونديال يوجين: الأميركي هولواي يحتفظ بلقبه العالمي في سباق 110 م حواجز

الأميركي غرانت هولواي يحتفل بتتويجه بذهبية سباق 110 م حواجز في مونديال يوجين في 17 تموز/يوليو 2022. اندري ايزاكوفيتش اف ب

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يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – احتفظ الأميركي غرانت هولواي بلقبه العالمي في سباق 110 م حواجز عقب تتويجه الأحد بذهبية النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.