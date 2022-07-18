مونديال يوجين: الأميركي هولواي يحتفظ بلقبه العالمي في سباق 110 م حواجز
نشرت في: آخر تحديث:
يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – احتفظ الأميركي غرانت هولواي بلقبه العالمي في سباق 110 م حواجز عقب تتويجه الأحد بذهبية النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.
إعلان
وقطع هولواي، وصيف بطل أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، مسافة السباق الذي شهد انسحاب البطل الأولمبي الجامايكي هانسل بارتشمنت بسبب الإصابة في فترة الإحماء، بزمن 13.03 ثانية أمام مواطنه تراي كانينغهام (13.08 ث) والإسباني أسيير مارتينيس (13.17 ث).
وكان بارتشمنت يسعى إلى اللقب العالمي وتعويض خيبته في مونديال بكين 2015 عندما حل ثانيا.
وأقصي الأميركي الآخر ديفون ألن، صاحب أسرع توقيت هذا العام (12.84 ث) بسبب انطلاقة خاطئة.
م م
© 2022 AFP