مونديال يوجين: اللقب العالمي الخامس للجامايكية فرايزر-برايس في سباق 100 م

جويل صمد اف ب

العداءة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس تحتفل بتتويجها بلقب بطلة العالم في سباق 100 م في مونديال يوجين في 17 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرزت العداءة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس لقب بطلة العالم لسباق 100 م للمرة الخامسة تواليا عندما ظفرت الأحد بذهبية النسخة الثامنة عشرة لبطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وحققت المخضرمة فرايزر-برايس (35 عاما) إنجازها بقطعها المسافة بزمن 10.67 ثوان في ثلاثية جامايكية أمام مواطنتيها شيريكا جاكسون بتسجيلها أفضل توقيت لها هذا العام (10.73 ث)، وإيلاين تومسون-هيراه (10,81 ث).

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها بلد واحد في الظفر بالميداليات الثلاث لسباق السيدات وذلك بعد يوم واحد على تتويج الثلاثي فريد كيرلي ومارفن برايسي وترايفون بروميل بثلاثية سباق الرجال للمرة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان الثلاثي الجامايكي فرض سيطرته على سباق 100 م في دورة الالعاب الأولمبية في طوكيو الصيف الماضي حيث توجت بلقبه تومسون-هيراه أمام فرايزر-برايس وجاكسون.

وسبق لفرايزر-برايس أن ظفرت باللقب العالمي أعوام 2009 و2013 و2015 و2019، وبات أول رياضية تحرز لقب سباق واحد 5 مرات في بطولة العالم، علما أنها توجت باللقب الأولمبي مرتين في 2008 و2012.

وعززت فرايزر-برايس غلتها في بطولة العالم بالميدالية الثانية عشرة بينها 10 ذهبيات ما جعلها رابع أفضل عداءة متوجة بالميداليات في تاريخ المونديال خلف الأميركية أليسون فيليكس (19) ومواطنيها أوساين بولت وميرلين أوتي (14 لكل منهما).

© 2022 AFP