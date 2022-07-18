مونديال يوجين: ذهبية القفز بالزانة للأميركية ناغيوت

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرزت الأميركية كايتي ناغيوت الأحد ذهبية مسابقة القفز بالزانة في بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

إعلان اقرأ المزيد

وحققت ناغيوت لقبها العالمي بقفزها 4.85 م في محاولتها الأولى، وهو أفضل رقم هذا الموسم، متفوقة على مواطنتها ساندي موريس التي قفزت الحاجز نفسه لكن في المحاولة الثانية، فيما عادت البرونزية الى الأسترالية نينا كينيدي (4.80 م).

وأضافت ناغيوت (31 عاما) اللقب العالمي إلى الأولمبي الذي ظفرت به الصيف الماضي أمام الروسية أنجليكا سيدوروفا والبريطانية هولي برادشاو.

م م

© 2022 AFP