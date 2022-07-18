مونديال يوجين: ذهبية سباق الماراثون للإثيوبية غوتايتوم جبريسيلاسي

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توجت الإثيوبية غوتايتوم جبريسيلاسي الإثنين بذهبية سباق الماراثون في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وقطعت جبريسيلاسي، بطلة ماراثون برلين العام الماضي ووصيفة ماراثون طوكيو هذا العام، مسافة السباق بزمن 2.18:11 ساعة محققة رقماً قياسياً جديداً للبطولة.

وكان الرقم السابق وهو 2.20:57 ساعة بحوزة البريطانية باولا رادكليف وسجلته في نسخة هلسنكي في 14 آب/أغسطس عام 2005.

وعادت الفضية إلى الكينية جوديث جيبتوم كورير (2.18:20 ساعة) والبرونزية للإسرائيلية الكينية الأصل لوناه تشيمتاي سالبيتر (2.20:18 ساعة).

وحذت جبريسيلاسي حذو مواطنها تاميرات تولا الذي توج بلقب الرجال الأحد.

وانسحبت حاملة اللقب الكينية روث تشيبغيتيتش من منتصف السباق على غرار ما حصل لها في دورة الالعاب الأولمبية في طوكيو الصيف الماضي عندما فشلت في إكماله. فازت بعد ذلك بماراثون شيكاغو في العام ذاته، ثم نالت لقب ماراثون ناغويا هذا العام بزمن 2:17:18 ساعة في ثاني أسرع توقيت في التاريخ خلف مواطنتها حاملة الرقم القياسي العالمي بريجيت كوسغي (2.16:02 ساعة).

© 2022 AFP