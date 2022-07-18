مونديال يوجين: كراوزر يقود الولايات المتحدة لثلاثية جديدة في طريقه لذهبية الكرة الحديد

بن ستانسال اف ب

الأميركي راين كراوزر في إحدى محاولاته لرمي الكرة الحديد في طريقه إلى ذهبية مونديال يوجين في 17 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرز البطل الأولمبي وحامل الرقم القياسي العالمي في مسابقة الكرة الحديد راين كراوزر ذهبية النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين، في ثلاثية أميركية.

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ونجح كراوزر، البطل الأولمبي مرتين، في حسم اللقب العالمي في محاولته الخامسة برميه 22.94 م، وهو عاشر رقم في تاريخ المسابقة والأفضل في تاريخ بطولة العالم، متقدما على مواطنيه جو كوفاكس، بطل العالم في عامي 2015 و2019 والذي اكتفى برمي 22.89 م)، وجوش أووتوندي (22.29 م).

وهي الثلاثية الأميركية الثانية في البطولة الحالية بعد الاولى السبت في سباق 100 م عبر فريد كيرلي ومارفن برايسي وترايفون بروميل.

وهو اللقب العالمي الأول لكراوزر الذي أكمل في سن التاسعة والعشرين سجله بجميع الألقاب الممكنة بعدما نال اللقب الأولمبي في ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو الصيف الماضي، إلى جانب الرقم القياسي العالمي (23.37 م).

© 2022 AFP