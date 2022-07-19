الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا لحماس بعد إطلاق نار من القطاع

سعيد خطيب اف ب/ارشيف

نساء فلسطينيات يشاركن في تظاهرة احتجاج على زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل، في خان يونس بجنوب قطاع غزة في 17 تموز/يوليو 2022

القدس (أ ف ب) – شن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء غارات على موقع تابع لحركة حماس الإسلامية بعد إطلاق نار من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية على ما أكد الجيش في بيان.

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وقال الجيش "عقب اطلاق رصاصة من قطاع غزة على إسرائيل، يقوم الجيش الإسرائيلي حاليًا بقصف موقع عسكري لحماس في شمال قطاع غزة". وأضاف أن الطلقة أصابت "مبنى صناعيًا".

وفي قطاع غزة قال شهود عيان في بلدة بيت حانون شمال القطاع إن الطائرات الحربية الاسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على موقع أمني تابع لحركة حماس.

ويأتي القصف بعد ثلاثة أيام على قصف إسرائيل لأهداف في قطاع غزة، ردا على إطلاق أربعة صواريخ من القطاع في اتجاه الدولة العبرية.

أطلقت الصواريخ غداة زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان آخر تبادل لإطلاق النار بين الجانبين قد سجل في نهاية حزيران/يونيو المنصرم.

يعيش في القطاع 2,3 مليون نسمة وسط حصار جوي وبري وبحري تفرضه إسرائيل منذ عام 2007 عندما سيطرت حركة حماس على القطاع.

ويعاني أكثر من ثلثي سكان القطاع من الفقر بينما تبلغ نسبة البطالة فيه 43%.

وخاضت الفصائل المسلحة في القطاع مع إسرائيل أربع حروب منذ العام 2008.

© 2022 AFP