دورتموند يخسر جهود لاعبه الجديد هالر قبل أن يبدأ مشواره معه لإصابته بسرطان في الخصية

ايسوف سانوغو ا ف ب

برلين (أ ف ب) – خسر بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم، جهود مهاجمه الجديد الدولي العاجي سيباستيان هالر قبل أن يخوض حتى مباراة رسمية واحدة بألوان الفريق، وذلك بعد اكتشاف إصابته بسرطان في الخصية وفق ما أفاد النادي الإثنين.

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وقال دورتموند في بيان "تم اكتشاف ورم في الخصيتين" بعد "فحوص طبية مكثفة"، موضحاً أن المهاجم البالغ 28 عاماً "عانى من توعك بعد تمارين صباح الاثنين" في باد راغاز في سويسرا حيث يتحضر الفريق للموسم الجديد.

وأضاف دورتموند على لسان مديره الرياضي سيباستيان كيهل أن هالر سيخضع "للمزيد من الفحوص في مركز طبي متخصص. الخبر الذي تلقيناه اليوم (الإثنين) شكل صدمة لسيباستيان هالر ولنا جميعاً. تتمنى عائلة بوروسيا دورتموند بأكملها الشفاء التام لسيباستيان في أسرع وقت ممكن... سنبذل قصارى جهدنا لضمان حصوله على أفضل علاج ممكن".

وانضم المهاجم الدولي العاجي الى دورتموند هذا الصيف قادماً من أياكس أمستردام الهولندي لتعزيز قدراته الهجومية بعد رحيل هدافه النروجي إرلينغ هالاند الى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي.

وعاد هالر الى الـ "بوندسليغا" بعدما سبق له أن خاض غمار منافسات الدوري بين عامي 2017 و2019 بقميص إينتراخت فرانكفورت.

انتقل لاحقاً إلى الدوري الإنكليزي لينضم إلى وست هام (2019-2021)، قبل أن يدافع عن ألوان أياكس الذي تعاقد معه في كانون الثاني/يناير 2021.

وقدم العاجي أداءً خارقاً خلال الموسم المنصرم من دوري أبطال أوروبا بتسجيله 11 هدفاً، بينها رباعية في الفوز 5-1 على سبورتينغ البرتغالي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبات بالتالي أول لاعب يسجل رباعية "سوبر هاتريك" في بداياته ضمن دوري الأبطال منذ رباعية الهولندي ماركو فان باستن مع ميلان الإيطالي في مرمى غوتبورغ السويدي في تشرين الثاني/نوفمبر 1992.

وانتهى مشوار أياكس في دوري الأبطال عند الدور ثمن النهائي، ما أوقف المهرجان التهديفي للعاجي في المسابقة القارية الأم، لكنه واصل تألقه محلياً وأنهى الدوري الهولندي الذي توج به فريقه، برصيد 21 هدفاً في 31 مباراة.

وسجل هالر بقميص أياكس 47 هدفاً في 65 مباراة في مختلف المسابقات.

وناشد دورتموند الإثنين "احترام خصوصية اللاعب وعائلته وعدم طرح أي أسئلة"، واعداً بنشر المستجدات "بالتشاور مع اللاعب... بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات".

ايبا/ا ح

© 2022 AFP