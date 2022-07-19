طواف فرنسا: الكندي هول يظفر بالمرحلة 16 وفينغيغارد يحافظ على الصدارة

ماركو برتوريلو ا ف ب

Foix (فرنسا) (أ ف ب) – تُوج الكندي هوغو هول بالمرحلة السادسة عشرة من طوّاف فرنسا بين كاركاسون وفوا الممتدة على مسافة 178.5 كم الثلاثاء، واهدى فوزه الى شقيقه الذي تُوفي بداعي المرض قبل فترة وجيزة.

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لا يزال الدنماركي يوناس فينغيغارد يتقدم السلوفيني تادي بوغاتشار حامل اللقب في صدارة الترتيب العام بفارق دقيقتين و22 ثانية، بينما يتأخر البريطاني غيراينت توماس في المركز الثالث بفارق 21 ثانية اضافية مع دخول طواف فرنسا جبال البرانس.

وكما سبق ان وعد، ضغط بوغاتشار بلا هوادة، لكن فينغيغارد حافظ على ثباته في كل مرة.

وكان الكولومبي نايرو كوينتانا ابرز المستفيدين في هذه المرحلة بعدما استطاع التقدم الى المركز الرابع، فيما بات الفرنسي دافيد غودو في المركز الخامس بالترتيب العام.

وبخلافهما تماما، تراجع الفرنسي رومان باردي والبريطاني أدم ييتس، علماً انّ شقيق الاخير التوأم، سيمون، فاز قبل ثلاث سنوات بمرحلة تنتهي في فوا.

وقال هول عن فوزه "يبدو الأمر مذهلاً، لكنني أعلم أن شقيقي ساعدني".

وتابع هول "لقد استخدمت طاقتي الكاملة. كان من المفترض أن أمهد الطريق امام مايكل وودز".

وأضاف "هناك جيل جديد قام من الكنديين".

ويستمر الطواف لمدة يومين اضافيين في جبال البرانس حيث سيُقرر بنسبة أكبر الفائز بنسخة هذا العام.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة 16:

1- الكندي هوغو هول 4.23:47 ساعات

2- الفرنسي فالنتان مادواس بفارق 1:10 د

3- الكندي مايكل وودز بفارق 1:10 د

4- الاميركي ماتيو يورغنسون بفارق 1:12 د

5- الاسترالي مايكل ستورر بفارق 1:25 د

الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 64:28.09 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 2:22 د.

3- البريطاني غيراينت توماس بفارق 2:43 د.

4- الكولومبي نايرو كوينتانا بفارق 4:15 د

5- الفرنسي دافيد غودو بفارق 4:24 د.

© 2022 AFP