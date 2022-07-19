قتيل على الأقل وستة جرحى بقصف الثلاثاء في وسط كراماتورسك (مسؤول)

ميغيل ميدينا ا ف ب

صورة مؤرخة في 19 تموز/يوليو 2022 من وسط كراماتورسك في شرق أوكرانيا

كراماتورسك (أوكرانيا) (أ ف ب) – قُتل شخص على الأقل وأصيب ستة آخرون بقصف الثلاثاء في وسط كراماتورسك، المدينة الرئيسية الخاضعة لسيطرة كييف في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا والتي تريد القوات الروسية السيطرة عليها تماما، كما أعلنت البلدية والشرطة.

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وقال إيغور إيسكوف، المكلّف التواصل في بلدية المدينة لوكالة فرانس برس "في هذه المرحلة، هناك وفاة واحدة" فيما أعلن مسؤول كبير في الشرطة ست اصابات.

سقط الصاروخ في الصباح في حديقة صغيرة محاطة بمبان من أربعة طوابق وسط المدينة، كما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

وكان رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران المشتعلة في طابقي مبنى تحطّمت كل نوافذه.

وقال رجل رفض ذكر اسمه "سقط شيء من السماء" قبل أن يؤكد أنه "لا توجد منشآت عسكرية" في المحيط.

وكراماتورسك، المدينة التي كانت تعد 150 ألف نسمة قبل الحرب، هي المركز الإداري لجزء من منطقة دونيتسك تسيطر عليه كييف. وهي تقع على مسافة حوالى عشرين كيلومترا من الجبهة، وتتعرض للقصف المتكرر.

© 2022 AFP