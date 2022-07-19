ملعب لوسيل المونديالي يحتضن مباراة العربي والريان ضمن بطولة قطر

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ملعب لوسيل الذي يتسّع لـ80 ألف متفرّج، وسيحتضن المباراة النهائية في مونديال قطر 2022

الدوحة (أ ف ب) – يحتضن ملعب لوسيل الذي يستضيف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، مباراة بين فريقي العربي والريان في 11 آب/أغسطس المقبل، ضمن منافسات الموسم الجديد من الدوري القطري لكرة القدم.

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ونشرت مؤسسة الدوري القطري جدول مباريات الموسم المقبل الذي ينطلق مطلع آب/أغسطس بمواجهة بين المرخية والسدّ حامل اللقب، فيما وضعت ملعب لوسيل مضيفاً للقاء العربي والريان اللذين يملكان قاعدة جماهيرية كبرى، ضمن المرحلة الثانية.

ومن بين الملاعب الثمانية المخصصة لمونديال قطر 2022، ملعب لوسيل هو الوحيد الذي لم يستضف أي مباراة حتى الآن.

وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر في اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن "الافتتاح الرسمي للملعب سيُحدّد في وقت لاحق".

وتستضيف الإمارة الغنية بالغاز للمرة الأولى في الشرق الأوسط النسخة الفريدة من كأس العالم بتوقيتها الشتوي، من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.

وستقام المباريات الـ64 لمونديال قطر 2022 في كرة القدم الذي ينطلق بعد أربعة أشهر، على ثمانية ملاعب، سبعة منها جديدة بالإضافة إلى تطوير استاد خليفة الدولي، وأكبرها استاد لوسيل الذي يتّسع لثمانين ألف متفرّج وسيحتضن المباراة النهائية.

وسيستضيف ملعب لوسيل الذي يبعد 16 كلم من وسط الدوحة، 10 مباريات حتى نصف النهائي والنهائي المنتظر.

واستوحي تصميم ملعب لوسيل من تداخل الضوء والظل الذي يميّز الفنار العربي التقليدي أو الفانوس. كما يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني، وغيرها من القطع الفنية التي وجدت في أرجاء العالم العربي والإسلامي خلال نهوض الحضارة في المنطقة.

© 2022 AFP