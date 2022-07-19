مونديال يوجين: آمال البحرين معلقة على الواعدة يافي لدخول جدول الميداليات

العداءة البحرينية وينفريد موتيلي يافي خلال الدور نصف النهائي لسباق 3 الاف م موانع في مونديال يوجين لألعاب القوى في 16 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – تعلّق ألعاب القوى البحرينية آمالا كبيرة على الواعدة وينفريد موتيلي يافي لوضعها على جدول ميداليات النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم في مدينة يوجين الأميركية، عندما تخوض الدور النهائي لسباق 3 الاف م موانع الأربعاء.

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لم تغب البحرين عن جدول الميداليات في النسخ الثلاث الاخيرة وحصدت نصف غلتها من الميداليات في تاريخ البطولة. ست ميداليات: ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان.

وتحتل البحرين المركز الثاني على لائحة البلدان العربية الأكثر تتويجا برصيد 13 ميداليات هي 7 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات.

وكان رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى محمد عبداللطيف بن جلال أكد لوكالة فرانس برس قبل السفر إلى يوجين: "هدفنا من المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى الصعود على منصة التتويج وخطف الميداليات الملونة، حيث أصبحت ألعاب القوى البحرينية تشكل رقما صعبا على الصعيد الإقليمي والقاري والعالمي والأولمبي".

وأكد بن جلال أن بطولة العالم تشكل محطة على طريق التحضير والإعداد لأولمبياد باريس 2024، حيث يطمح منتخب ألعاب القوى لخطف المزيد من الميداليات الملونة لزيادة غلة المملكة من الحصاد الأولمبي.

"ميدالية ذهبية"

لفتت يافي (22 عاما) الأنظار بقوة هذا العام وخصوصا بنزولها مرتين تحت تسع دقائق في سباقين خاضتهما هذا الموسم، الاول على ملعب "هايوارد فيلد" مستضيف المونديال عندما سجلت 8:58.71 دقائق في أيار/مايو الماضي، والثاني في لقاء باريس الماسي في 18 حزيران/يونيو الماضي بزمن 8:56.55 دقائق في أفضل توقيت في المسافة هذا العام.

في التاريخ القصير نسبيًا لهذا السباق في بطولة العالم، مع ثماني نسخ منذ عام 2005، فازت خمس دول مختلفة بالميدالية الذهبية، وتصر يافي على ضم بلادها إلى القائمة.

قالت المصنفة رابعة عالميا في سباق 3 الاف م موانع لوكالة فرانس برس عقب حجزها لبطاقة التأهل إلى الدور النهائي السبت: "كانت استعداداتي شاقة لهذه البطولة وأتمنى أن تتكلل بميدالية ذهبية".

وأضافت "السباق كان جيداً، قمت بما كنت أتوقع القيام به وإدارته بذكاء ولم أجهد نفسي كثيراً لأنني أهدف إلى المنافسة على اللقب العالمي في الدور النهائي".

وتدرك يافي جيدا صعوبة المهمة خاصة في مواجهة نورا جيروتو التي تدافع عن ألوان كازاخستان، والتي هزمتها في لقاء يوجين الدولي ضمن الدوري الماسي في أيار/مايو الماي على مسرح الدور النهائي.

وقتها سجلت جيبروتو 8:57.97 دقائق، لتحرز المركز الأول أمام يافي التي حققت 8:58.71 دقائق.

وتأمل يافي في قلب الطاولة على جيروتو وكسب أول ميدالية عالمية لها، بعد أن احتلت المركز الثامن في مونديال 2017 في لندن والرابع في عام 2019 في الدوحة والعاشر في النهائي الأولمبي العام الماضي في طوكيو.

كما تطمح إلى أن تصبح ثاني عداءة عربية تحرز اللقب العالمي للسباق بعد التونسية حبيبة لغريبي التي نالت الذهب عام 2011 في دايغو الكورية الجنوبية والفضة في نسخة بكين 2015.

يبشر السجل الناصع الذي تملكه يافي منذ دفاعها عن ألوان البحرين في سن السادسة عشرة، بمكان على منصة التتويج. حصدت العديد من الألقاب المحلية والعربية والقارية، ويبقى عليها الآن تزيين سجلها بمعدن عالمي تمني النفس بأن يكون ذهبيا.

توجت بلقب سباق 3 الاف م موانع في دورة الالعاب الاسيوية في جاكرتا بأندونيسيا، وحققت الثنائية في البطولتين العربية والأسيوية عام 2019 عندما حلت اولى في سباقي 3 الاف م موانع و5 الاف م، وكانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الثلاثية في البطولة الأسيوية حيث حلت ثالثة في سباق 1500 م.

© 2022 AFP