مونديال يوجين: اللقب الثالث تواليا للقطري برشم في الوثب العالي

بن ستانسال اف ب

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توّج القطري معتز برشم الإثنين باللقب العالمي الثالث تواليا، عندما ظفر بذهبية مسابقة الوثب العالي في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين الأميركية.

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ونجح برشم، بطل أولمبياد طوكيو مناصفة مع صديقه الإيطالي جانماركو تامبيري في تحقيق إنجازه بتخطيه خمسة حواجز متتالية من المحاولة الأولى آخرها 2.37 م، متقدما على الكوري الجنوبي وو سانغهيوك (2.35 م)، فيما عادت البرونزية للأوكراني أندري بروتسنكو الذي منح الميدالية الأولى لبلاده في البطولة.

واستهل برشم المسابقة باختياره عدم اجتياز حاجز 2.19 م وانتقل مباشرة الى 2.24 م ثم 2.27 م و2.30 م و2.33 م و2.35 م ثم 2.37 م دون أي خطأ.

وحاول الكوري الجنوبي الذي كان تفوق على برشم في لقاء الدوحة الماسي في أيار/مايو الماضي، الضغط على برشم عندما طلب الانتقال مباشرة الى حاجز 2.39 م بعد فشله في المحاولة الأولى لاجتياز 2.37 م، لكنه أخفق في محاولتين واكتفى بالفضية.

وهي الذهبية الخامسة لقطر في بطولات العالم إضافة إلى فضيتين وثلاث برونزيات.

وقال برشم "الحمدالله هذا انجاز لم يأت من فراغ، صراحة الأشهر الثمانية الأخيرة كان هناك عمل وجهد كبير جدا كلل بالنجاح".

وأضاف "المنافسة كانت صعبة وقوية ولكنني تركيزي على نفسي كان عاليا ولم أشعر بالضغط وكنت على أتم الاستعداد للقب".

وبات برشم البالغ من العمر 31 عاما وصاحب ثاني أفضل رقم في التاريخ (2.43 م) حققه في الخامس من أيلول/سبتمبر 2014 في بلجيكا بفارق سنتيمترين خلف الكوبي خافيير سوتومايور صاحب الرقم القياسي العالمي (2.45 م منذ 27 تموز/يوليو 1993)، ثالث رياضي عربي يحتفظ باللقب ثلاث مرات متتالية بعد عداءي سباق 1500 م الجزائري نور الدين مرسلي أعوام 1991 في طوكيو و1993 في شتوتغارت و1995 في غوتبورغ، والمغربي هشام الكروج الذي حقق الإنجاز أربع مرات متتالية في اثينا 1997 واشبيلية 1999 وإدمونتون 2001 وباريس 2003.

© 2022 AFP