مونديال يوجين: ذهبية السباعية للبلجيكية نفيساتو تيام

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توجت البلجيكية نفيساتو تيام الإثنين بذهبية مسابقة السباعية في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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ورجحت تيام التي توجت بلقبها العالمي الثاني بعد نسخة 2017 في لندن، كفتها في السباق الأخير عندما تفوقت في مسافة 800 م على الهولندية أنوك فيتر فرفعت غلتها إلى 6947 نقطة.

ونالت تيام، البطلة الأولمبية مرتين ووصيفة بطلة العالم في النسخة الأخيرة في الدوحة 2019، الذهبية مقابل 6867 نقطة للأخيرة التي نالت الفضية. وعادت البرونزية للأميركية آنا هال برصيد 6755 نقطة.

وحلت حاملة اللقب العالمي في نسخة الدوحة 2019 البريطانية كاتارينا جونسون-تومسون في المركز السادس برصيد 6222 نقطة.

© 2022 AFP