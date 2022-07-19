مونديال يوجين: ذهبية سباق 3 الاف م موانع للمغربي البقالي

العداء المغربي سفيان البقالي يحتفل بتتويجه بطلا للعالم في سباق 3 الاف م موانع في مونديال يوجين لالعاب القوى في 18 تموز/يوليو 2022. جيم واتسون اف ب

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توج العداء المغربي سفيان البقالي الإثنين بذهبية سباق 3 الام موانع في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.