مونديال يوجين: ذهبية سباق 3 الاف م موانع للمغربي البقالي
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يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توج العداء المغربي سفيان البقالي الإثنين بذهبية سباق 3 الام موانع في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.
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وقطع البقالي، بطل أولمبياد طوكيو، مسافة السباق بزمن 8.25:13 دقائق متقدما على وصيفه في الالعاب الاولمبية الإثيوبي لاميشا غيرما (8.26:01 د) والكيني كونسيسلوس كيبروتو حامل لقب الدوحة 2019 (8.27:92 د).
وهي الذهبية الأولى للمغرب منذ تتويج جواد غريب في ماراثون نسخة 2005 في هلسنكي، والحادية عشرة في تاريخ مشاركاته العالمي.
© 2022 AFP