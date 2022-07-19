مونديال يوجين: لقب ثالث توالياً للفنزويلية روخاس في الوثبة الثلاثية

اندري ايساكوفيتش ا ف ب

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرزت البطلة الأولمبية الفنزويلية يوليمار روخاس لقبها العالمي الثالث توالياً في الوثبة الثلاثية، بتتويجها الإثنين بذهبية مونديال يوجين الأميركي، محققة سادس أفضل وثبة في التاريخ (15.47 متراً).

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وتفوّقت روخاس (26 عاماً)، حاملة الرقم القياسي العالمي، على الجامايكية شانيكا ريكيتس حاملة فضية مونديال الدوحة 2019 (14.89 م) والأميركية توري فرانكلين (14.72 م).

واستهلت روخاس وثبتها الأولى من أصل ست بحذر مسجلة 14.60 م، قبل ان تضرب بقوة في الثانية محلقة على مسافة 15.47 متراً هي الافضل هذه السنة. بعدها قفزت 15.24 متراً ثم ارتكبت خطأين قبل ان تنهي محاولاتها على مسافة 15.39 م.

ومرّة أخرى، تميّزت روخاس عن باقي المنافسات، وحاولت تحطيم رقمها العالمي البالغ 15.74 متراًK سجلته في بلغراد في 20 آذار/مارس 2022.

وكانت العملاقة روخاس (1.92 م) التي صبغت شعرها القصير باللون الأصفر، قد توجت بذهبية لندن 2017 والدوحة 2019، بالاضافة إلى ذهبية أولمبياد طوكيو الأخير وفضية ريو 2016.

قالت بعد تتويجها "لقد عكّرت الرياح عملية احمائي، أردت الذهاب ابعد، لكني سعيدة للعودة إلى هذا الاستاد الجميل. آمل في تحقيق الألقاب لبلادي".

تابعت "سأبقى مركزة لتقديم افضل ما عندي للمشاركة بهذه الفورمة في البطولات (المقبلة). أعرف انه يبقى الكثير أمامي وان اشياء كبيرة تنتظرني".

وتأتي روخاس من منطقة ألتافيستا المحرومة في حي باريو الشعبي الواقع في بوسويلوس في ضاحية بويرت لا كروس.

تعيش وتتدرّب في إسبانيا على يد النجم الكوبي السابق في الوثب الطويل إيفان بدروسو. تحسرت لعدم المشاركة في الوثب الطويل في يوجين، لعدم اعتماد رقمها في التصفيات في حزيران/يونيو الماضي، بسبب ارتدائها احذية غير مطابقة للمعايير.

© 2022 AFP