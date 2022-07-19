مونديال يوجين: لقب عالمي ثان للكينية كيبييغون في 1500 م

كريستيان بيترسن غيتي/غيتي عبر ا ف ب

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرزت البطلة الأولمبية المزدوجة الكينية فايث كيبييغون ذهبية ثانية في بطولة العالم لألعاب القوى، بعد تتويجها المشوّق في سباق 1500 م الإثنين في مونديال يوجين الأميركي.

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وبزمن 3:52.96 دقائق، وهو العاشر في التاريخ، تقدّمت كيبييغون (28 عاماً)، بطلة نسخة لندن 2017، على الإثيوبية غوداف تسيغاي (3:54.52 د) المنطلقة بقوة والبريطانية لورا ميوير (3:55.28 د).

وكانت كيبييغون وتسيغاي قدمتا منافسة مشابهة في استاد هايوارد فيلد في يوجين، نهاية أيار/مايو الماضي ضمن لقاء الدوري الماسي. سجلت تسيغاي انذاك وقتاً سريعاً، لكن كيببيغون تفوقت عليها بزمن 3:52.59 د.

وبالاضافة إلى لقبها في 2017، تملك كيبييغون في رصيدها فضيتين في مونديالي 2015 و2019 وذهبيتي الأولمبياد في ريو 2016 وطوكيو الصيف الماضي.

© 2022 AFP