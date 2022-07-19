22 قتيلًا و33 جريحًا إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في جنوب مصر

سيارة نقل تحمل حافلة متضررة إثر اصطدامها بشاحنة على الطريق بين مدينة أسوان المصرية ومعبد أبو سمبل في جنوب مصر في 7 تموز/يوليو 2022

القاهرة (أ ف ب) – قضى 22 شخصا على الأقل وأصيب 33 الثلاثاء من جراء اصطدام حافلة للركاب كانت تقلّهم بشاحنة متوقفة في قرية البرشا في جنوب مصر، وفق ما أفادت سلطات محافظة المنيا.

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اصطدمت الحافلة التي كانت تقل 45 راكبا بشاحنة متوقفة قرب قرية البرشا في محافظة المنيا التي تبعد نحو 300 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة المصرية القاهرة.

وجاء في بيان لسلطات المحافظة أن الشاحنة "كانت متوقفة على جانب الطريق لتغيير الاطار فاصطدم بها من الخلف الاتوبيس القادم من محافظة سوهاج والمتجه الى محافظة القاهرة".

وأوردت سلطات المحافظة أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى ملوي لتلقي العلاج وأن المحافظ اللواء أسامة القاضي الذي تفقّد موقع الاصطدام، في طريقه إلى المستشفى "لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والاطمئنان علي توافر الرعاية الصحية اللازمة".

في العام 2020 قضى سبعة آلاف شخص في حوادث سير في مصر، وفق الأرقام الرسمية.

© 2022 AFP