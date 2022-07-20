باريس سان جرمان يستهل جولته اليابانية بالفوز على كاواساكي فرونتالي 2-1

توشيفومي كيتامورا ا ف ب

طوكيو (أ ف ب) – استهل باريس سان جرمان الفرنسي جولته اليابانية بالفوز على كاواساكي فرونتالي المحلي 2-1،في مباراة ودية على الملعب الوطني في طوكيو الاربعاء امام 65 الف متفرج.

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وخاض نجوم فريق العاصمة الفرنسية الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار وكيليان مبابي المباراة أساسيين.

سيطر سان جرمان على مجريات اللعب لكن الفرصة الاولى سنحت لكاواساكي عندما انفرد المهاجم البرازيلي مارسينيو بمرمى الفريق الفرنسي، لكنه سدّد خارج الخشبات الثلاث.

ثم تدخل حارس كاواساكي الكوري الجنوبي جونغ سونغ-ريونغ للتصدي لكرة مبابي.

وافتتح ميسي التسجيل بعد مرور 32 دقيقة اثر تسديدة من داخل المنطقة.

وفي الشوط الثاني لم يشارك مبابي ونيمار وزج المدرب الجديد كريستوف غالتييه بالعديد من الاحتياطيين قبل ان يخرج ميسي بدوره في الدقيقة 62.

اضاف ارنو كاليمويندو الهدف الثاني (58)، قبل ان يرد كاواساكي بهدف سجله كازويا يامامورا (84).

ويخوض سان جرمان مباراتين اخريين في جولته اليابانية ضد اوراوا ريدز في سايتاما السبت المقبل، وضد غامبا اوساكا في اوساكا الاثنين المقبل.

© 2022 AFP