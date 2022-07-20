برشلونة يسحق إنتر ميامي 6-صفر ودياً

شاندان خانا ا ف ب

لاعبو برشلونة يحتفلون بالفوز الكبير على ميامي إنتر الأميركي خلال الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة تمهيداً لانطلاق الموسم الجديد في 19 تموز/يوليو 2022

ميامي (أ ف ب) – استهل برشلونة الإسباني جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الأميركية تمهيداً لانطلاق الموسم الجديد بسداسية نظيفة أمام إنتر ميامي لمالكه نجم كرة القدم السابق الانكليزي ديفيد بيكهام على ملعب "درايف بنك ستاديوم" في ميامي، في ودية تألق خلالها الوافد الجديد إلى صفوف النادي الكاتالوني المهاجم البرازيلي رافينيا.

إعلان اقرأ المزيد

وسجل البرازيلي، البالغ 25 عاماً والمنتقل إلى "البلاوغرانا" قادماً من ليدز يونايتد الإنكليزي مقابل 70 مليون يورو، هدفاً ومرر كرتين حاسمتين.

قال رافينيا "أنا سعيد جداً لاني سجلت هدفي الأوّل ولعبت بشكل جيد، وآمل في أن استمر بذلك".

وأضاف "هو اسلوب (لعب) يصب في صالحي، واعتقد انه يمكنني مساعدة الفريق للمضي قدماً".

ودفع مدرب برشلونة بالمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه اللذين انضما إلى النادي في انتقال حرّ من تشلسي الانكليزي وميلان الإيطالي توالياً اساسيين، فيما غاب المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندفسكي الذي قرر الرحيل عن بطل ألمانيا في المواسم العشرة الأخيرة بايرن ميونيخ للانتقال إلى النادي الكاتالوني مقابل 50 مليون يورو.

وأعلن برشلونة أنه سيقدّم مهاجمه الجديد رسمياً الأربعاء.

وتناوب على تسجيل الأهداف الغابوني بيار-ايميريك أوباميانغ (15) وأنسو فاتي (41) وغافي (5) والهولندي ممفيس ديباي (69) والفرنسي عثمان ديمبيليه (70).

استحوذ برشلونة على الكرة بمواجهة إنتر ميامي الذي يشرف على تدريبه لاعب مانشستر يونايتد الانكليزي والدولي السابق فيل نيفيل (45 عاماً)، ويلعب في صفوفه المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

واشرك نيفيل في الدقيقة 86 المهاجم روميو جيمس بيكهام، نجل ديفيد، والذي اطلق مسيرته الاحترافية في أيلول/ سبتمبر 2021.

ويخوض برشلونة 3 مباريات أخرى تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد من "لا ليغا" في 12 آب/أغسطس المقبل، فيلعب أمام غريمه التقليدي مواطنه ريال مدريد الأحد في لاس فيغاس، ويوفنتوس الإيطالي في 27 من الحالي في دالاس، ونيويورك ريد بولز في 31 منه في نيويورك.

© 2022 AFP