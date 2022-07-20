حصيلة ضحايا غرق مركب نهري خلال حفل زفاف في باكستان تتخطى 50 قتيلا

ا ف ب/ارشيف

شرطيون ومتطوعون يصعدون على متن قارب للبحث عن ناجين من جراء غرق مركب في نهر السند في 18 تموز/يوليو 2022

لاهور (باكستان) (أ ف ب) – تخطّت حصيلة ضحايا غرق مركب كان يقل مدعوين إلى حفل زفاف في نهر السند في باكستان، 50 قتيلا بعدما أعلن مسؤولون الأربعاء أن الأمل بالعثور على ناجين أصبح معدوما.

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وكان المركب يقل نحو مئة راكب، ما يتخطى قدرته الاستيعابية، لدى غرقه الإثنين في نهر السند في مقاطعة صادق آباد بإقليم البنجاب في وسط البلاد.

وإلى الآن تم انتشال جثث 26 شخصا بينهم نساء وأطفال، لكن مسؤولين قالوا إن المفقودين عددهم مماثل وباتوا في عداد القتلى.

وقال المتحدث باسم السلطات المحلية كاشف نصار غيل في تصريح لوكالة فرانس برس "مضى أكثر من 48 ساعة على الحادث لذا فإن فرص العثور على ناجين أصبحت معدومة".

وقال غيل إن غالبية الناجين رجال تمكّنوا من السباحة إلى ضفاف النهر.

وغالباً ما يستخدم سكان الأرياف في باكستان القوارب للتنقّل لا سيّما وأنّها أرخص ثمناً من وسائل النقل البرّي.

لكن مع ذلك، فإنّ طبيعة المجتمع المحافظ في باكستان تثني النساء عن تعلّم السباحة.

© 2022 AFP