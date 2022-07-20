طواف فرنسا: بوغاتشار يحرز المرحلة 17 من دون أن يقلص الفارق مع فينغيغارد

الدراج السلوفيني تادي بوغاتشار (يمين) يحتفل امام منافسه الدنماركي يوناس فينغيغارد (يسار) بعد فوزه بالمرحلة السابعة عشرة من طواف فرنسا بين سان-غودان وبيراغود، جنوب غرب فرنسا، في 20 تموز/يوليو 2022

بيراغود (فرنسا) (أ ف ب) – فاز بطل النسختين الماضيتين السلوفيني تادي بوغاتشار بالمرحلة السابعة عشرة من طواف فرنسا الدولي والتي امتدت في جبال البيرينيه لمسافة 130 كلم بين سان-غودان وبيراغود، من دون أن ينجح في تقليص الفارق مع المتصدر الدنماركي يوناس فينغيغارد لأن الأخير حل ثانياً بنفس التوقيت.

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وبعدما كان الدراج الثاني فقط الذي يفوز بمرحلتين في النسخة الـ109 من الطواف الفرنسي الشهير الى جانب البلجيكي فوت فان أيرت، رفع بوغاتشار انتصاراته الى ثلاثة لكن الفارق بينه وبين فينغيغارد لم يتقلص سوى 4 ثوانٍ حصل عليها كعلاوة تُمنح للفائز بالمرحلة، وبات دقيقتين و18 ثانية قبل أربع مراحل على نهاية السباق.

وحسم السلوفيني البالغ 23 عاماً فوزه التاسع في الطواف الفرنسي الذي يخوضه للمرة الثالثة فقط، في الأمتار الأخيرة ليتفوق على فينغيغارد والأميركي براندون ماكنولتي الذي حل ثالثاً بفارق 32 ثانية عن حامل اللقب، فيما جاء البريطاني غيراينت توماس رابعاً بفارق دقيقة و7 ثوانٍ ما جعله يتخلف في الترتيب العام بفارق 4.56 دقيقة عن الصدارة عوضاً عن 2.43 دقيقة.

وخرج الكولومبي نايرو كينتانا منطقياً من السباق على لقبه الأول في طواف فرنسا والثالث الكبير بعد طوافي إيطاليا "جيرو" عام 2014 وإسبانيا "فويلتا" عام 2016، بعدما حل الأربعاء عاشراً بفارق 3 دقائق و32 ثانية عن بوغاتشار، ما وسع الفارق بينه كرابع الترتيب وبين فينغيغارد المتصدر الى 7.35 دقيقة عوضاً عن 4.15.

ويبقى الدراجون في جبال البيرينيه لخوض المرحلة الجبلية الأخيرة الخميس لمسافة 143.5 كلم بين لورد وهوتاكام.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة 17:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار 3.25:51 ساعات

2- الدنماركي يوناس فينغيغارد بنفس التوقيت

3- الأميركي براندون ماكنولتي بفارق 32 ثانية

4- البريطاني غيراينت توماس بفارق 2:07 دقيقة

5- الكازخستاني أليكسي لوتسنكو بفارق 2:34 د

الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 67:35.54 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 2:18 دقيقة

3- البريطاني غيراينت توماس بفارق 4:56 د

4- الكولومبي نايرو كينتانا بفارق 7:35 د

5- الفرنسي دافيد غودو بفارق 7:57 د

© 2022 AFP