مونديال يوجين: الرياضيون الأكرانيون يرغبون في منح مشاعر إيجابية لشعبهم المحاصر

الأوكرانية ياروسلافا ماهوتشيخ خلال مشاركتها في الدور النهائي لمسابقة الوثب العالي في طريقها إلى الفضية في مونديال يوجين لألعاب القوى في 19 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أكد رئيس الاتحاد الأوكراني لألعاب القوى بالوكالة يفهين برونين الأربعاء أن وفد بلاده المشارك في بطولة العالم في مدينة يوجين الأميركية يرغب في منح "مشاعر إيجابية" إلى الشعب المحاصر بسبب الغزو الروسي.

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وقال برونين الذي ينحدر من عائلة عسكرية وأمضى الأشهر الأربعة الماضية على خط المواجهة، إن وفد بلاده الذي قد يكون الأصغر على الإطلاق في تاريخه في العرس العالمي، سعيد فقط بالمشاركة.

وأضاف في مؤتمر صحافي "بلدنا ومنتخبنا لا يزالان في وضع صعب. يمكن للفرق الأخرى البقاء في المنزل، والتدريب في المنزل، ورؤية والديهم وأطفالهم".

وغزت القوات الروسية أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي، وهو ما دفع الاتحاد الدولي لألعاب القوى إلى منع الرياضيين الروس والبلاروس من المشاركة في البطولة العالمية.

وكان احتضان المجتمع الدولي لأوكرانيا يثلج الصدر، وفقًا لبرونين الذي سيعود إلى خط المواجهة بعد يوجين لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يأمل في السفر إلى ميونيخ للمشاركة في بطولة أوروبا.

ونالت ياروسلافا ماهوتشيخ ميدالية فضية في مسابقة الوثب العالي غداة إحراز مواطنها أندري بروتسينكو أول ميدالية لأوكرانيا في المونديال الحالي وكانت برونزية في المسابقة ذاتها.

وقال برونين "عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا ... قلنا جميعًا أننا يجب أن نكون معًا في البلدان الأخرى، ويجب أن نكون معًا في أوكرانيا".

وأضاف "نشعر بالكثير من الدعم. في اليوم الأول الذي أتينا فيه إلى يوجين، سألنا خمسة أو ستة أشخاص هل يمكننا دفع ثمن غدائكم؟. ترى الكثير من الأعلام الأوكرانية على النوافذ في يوجين، لكن ليس الرياضيون الأوكرانيون الذين يعيشون هناك!".

وكانت لدى برونين إجابة بسيطة عندما سئل عما إذا كانت هناك رسالة لديه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "ليس هناك كلمات".

وأردف قائلا "قبل خمسة أشهر، كان يمكنني أن أطلب من بوتين أن يوقف الحرب ويوقف الجنود، لكن عندما قتل 300 طفل أوكراني، ليس لدي أي كلمات".

وتابع "يجب أن نفعل فقط، ولا نقول شيئًا. لقد بدؤوا هذه الحرب ولكن يجب أن ننهي هذه الحرب".

وقالت إيرينا غيراشينكو، رابعة مسابقة الوثب العالي الثلاثاء والتي غادرت أوكرانيا في 15 آذار/مارس الماضي لكنها تهدف إلى العودة إلى كييف بعد نهاية الموسم في 10 أيلول/سبتمبر: "أنا ممتنة جدا لجيشنا وجنودنا على هذه الإمكانية" للمنافسة.

من جهتها قالت ماهوتشيخ، بطلة العالم داخل قاعة الشتاء الماضي في بلغراد، إن مشاركة الفريق الأوكراني في ولاية أوريغون ساعدته على تكوين رابطة قوية، مضيفة "عندما فزت بالفضية أمس، بقيت لفترة طويلة في الملعب من أجل فحص المنشطات، كان الوقت متأخرا، لكنني عندما خرجت وجدت الجميع ينتظرني!".

واضافت "نحن جميعًا معًا، ندعم بعضنا البعض، نحن مثل عائلة رياضية كبيرة".

قالت زميلتها يوليا ليفتشينكو التي فشلت في حجز بطاقتها الى الدور النهائي لمسابقة الوثب العالي إنها "فخورة جدًا بكل رياضي أوكراني لأنه لا يزال لديهم فرص للمنافسة حتى لو كان الوضع صعبًا بالنسبة لنا. أتمنى أن يكون الأمر أفضل".

وأضافت أن المنافسة "بالنسبة لنا مثل حياة منفصلة ويمكننا أن نفعل شيئًا لروحنا وعقولنا ولا نزال نقدم المساعدة، وبالنسبة للشعب الأوكراني، ربما يمنحهم ذلك مشاعر إيجابية".

© 2022 AFP