مونديال يوجين: السلوفيني تشيه يتوج باللقب العالمي لمسابقة رمي القرص

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السلوفيني كريستيان تشيه في الدور النهائي لمسابقة رمي القرص في طريقه الى الذهبية في مونديال يوجين في 19 تموز/يوليو 2022.
السلوفيني كريستيان تشيه في الدور النهائي لمسابقة رمي القرص في طريقه الى الذهبية في مونديال يوجين في 19 تموز/يوليو 2022. بن ستانسال اف ب
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يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توج السلوفيني كريتسيان تشيه الثلاثاء باللقب العالمي في مسابقة رمي القرص في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وتصدر تشيه الدور النهائي برميه 71.13 م في محاولته الثالثة محققا رقما قياسيا جديدا لبطولة العالم ماحيا الرقم السابق لليتواني فيرجيليوس أليكنا وهو 70.17 م حققه في هلسنكي في 7 آب/أغسطس 2005. ونال نجل الأخير ميكولاس الميدالية الفضية (69.27 م) أمام مواطنه أندريوس غودزيوس (67.55 م).

وحل السويدي دانيال ستال بطل النسخة الاخيرة في الدوحة وأولمبياد طوكيو رابعا بتسجيله 67.10 م أمام مواطنه ووصيفه في الاولمبياد سيمون بيترسون (67.00 م).

وحل الجامايكي فيدريك داكريس وصيف بطل الدوحة تاسعا (64.85 م) أمام النمسوي لوكاس فايسهايدينغر صاحب برونزية المونديال الاخير والاولمبياد (63.98 م).

© 2022 AFP