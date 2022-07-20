مونديال يوجين: السلوفيني تشيه يتوج باللقب العالمي لمسابقة رمي القرص

السلوفيني كريستيان تشيه في الدور النهائي لمسابقة رمي القرص في طريقه الى الذهبية في مونديال يوجين في 19 تموز/يوليو 2022. بن ستانسال اف ب

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يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توج السلوفيني كريتسيان تشيه الثلاثاء باللقب العالمي في مسابقة رمي القرص في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.