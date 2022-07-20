مونديال يوجين: "انه ابني وهو بطل العالم"

اندي لايونز GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – بصوت غلب عليه التأثر الشديد صرخ المُعلّق الرسمي في ملعب "هايوارد فيلد" مسرح منافسات بطولة العالم لالعاب القوى في يوجين "انه ابني وهو بطل العالم" في نهاية سباق 1500 م الذي انتهى بتتويج البريطاني جايك وايتمان فجر الاربعاء.

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وحقق وايتمان المفاجأة لانه تغلب على حامل الذهبية الاولمبية في هذا الاختصاص النروجي جاكوب انغبيريغستين الذي اكتفى بالميدالية الفضية.

ولدى عبوره خط النهاية صرخ والده جف المعلّق المنتظم في اللقاءات الدولية لألعاب القوى ومن أرضية ملعب "هايوارد فيلد" بصوت مرتجف "انه ابني وهو بطل العالم".

وردّ وايتمان على والده بالقول للصحافيين "أنا سعيد لانه اظهر بعض العاطفة!. انه مدربي منذ ان بلغت الرابعة عشرة. هي لحظة مميزة بالنسبة إليه أيضاً".

وأضاف "لقد كان جزءًا من رحلتي ووصولي الى هذه النقطة في مسيرتي، وكان جزءًا من هذا السباق وبالتالي انه امر فريد وآمل في أن يكون احتفل بأفضل طريقة".

© 2022 AFP