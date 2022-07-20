مونديال يوجين: ذهبية الوثب العالي للأسترالية باترسون
نشرت في: آخر تحديث:
يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرزت الأسترالية إليانور باترسون الثلاثاء ذهبية مسابقة الوثب العالي في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.
إعلان
وحققت إليانور لقبها العالمي بعدما قفزت 2.02 م بفارق المحاولات أمام الأوكرانية ياروسلافا ماهوتشيخ، فيما عادت البرونزية للإيطالية إيلينا فالورتيغارا (2.00 م).
وهي الميدالية الدولية الأولى لباترسون التي حلت خامسة في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية في طوكيو الصيف الماضي حيث جاءت ماهوتشيخ ثانية.
© 2022 AFP