مونديال يوجين: ذهبية الوثب العالي للأسترالية باترسون

الاسترالية إليانور باترسون تحتفل بذهبيتها في مسابقة الوثب العالي في مونديال يوجين في 19 تموز/يوليو 2022. اندري ايساكوفيتش اف ب

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرزت الأسترالية إليانور باترسون الثلاثاء ذهبية مسابقة الوثب العالي في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.