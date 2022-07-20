مونديال يوجين: ذهبية سباق 1500 م للبريطاني وايتمان

العداء البريطاني جايك وايتمان يحتفل بفوزه في سباق 1500 م في مونديال يوجين لألعاب القوى في 19 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرز البريطاني جايك وايتمان الثلاثاء ذهبية سباق 1500 م في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وقطع وايتمان مسافة السباق بزمن 3:29.23 دقائق أمام البطل الأولمبي النروجي جاكوب إنغيبريغستن (3:29.47 د) والإسباني محمد كتير (3:29.90 د).

وهو اللقب الدولي الأول لوايتمان الذي كان حل خامسا في نسخة الدوحة 2019، علما أنه نال برونزية بطولة أوروبا في برلين عام 2018.

وعلق على الإنجاز والده جف المعلق المنتظم في اللقاءات الدولية لألعاب القوى والمعلق من أرضية ملعب "هايوارد فيلد" في يوجين على سباقات ومسابقات المونديال بقوله: "ابني بطل العالم!".

© 2022 AFP