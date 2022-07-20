مونديال يوجين: ذهبية سباق 400 م حواجز للبرازيلي دوس سانتوس

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توج البرازيلي أليسون دوس سانتوس الثلاثاء بذهبية سباق 400 م حواجز في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وقطع دوس سانتوس مسافة السباق بزمن 46.29 ثانية محققا رقما قياسيا لبطولة العالم ماحيا الرقم السابق وهو 47.18 ثانية كان بحوزة الأميركي كيفن يونغ منذ نسخة شتوتغارت الألمانية عام 1993.

وتقدم دوس سانتوس، صاحب برونزية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، على الأميركيين راي بنجامين، وصيف النسخة الاخيرة في الدوحة 2019 واولمبياد طوكيو (46.89 ث) وتريفور باسيت (47.39 ث).

وأنهى النجم النروجي كارستن فارهولم البطل الأولمبي والعالمي وحامل الرقم القياسي العالمي السباق في المركز السابع بزمن 48.42 ثانية.

وهو السباق الأول الذي يخسره فارهولم منذ أيلول/سبتمبر 2018 في أوسترافا التشيكية. منذ ذلك الحين، حقق سلسلة انتصارات متتالية بلغت 18 سباقًا إلى جانب أربعة سباقات تأهيلية أخرى في بطولة العالم 2019 وألعاب طوكيو الأولمبية 2021.

وكان فارهولم أبهر المتتبعين عندما حطم الرقم القياسي العالمي للسباق الذي ظل صامدا 29 عامًا في طريقه الى الفوز باللقب الاولمبي الصيف الماضي مسجلا 45.94 ثانية ماحيا رقم الأميركي كيفن يونغ (46.78 ث) منذ 6 آب/أغسطس 1992 في برشلونة.

لكن فارهولم البالغ من العمر 26 عامًا تعرض في لقاء الرباط ضمن الدوري الماسي في أوائل حزيران/يونيو لإصابة بتمزق في الألياف العضلية في أوتار الركبة، وعلى الرغم من ذلك أصر على أنه سيشارك بنسبة 100٪ في السباق.

© 2022 AFP