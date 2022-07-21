الرباط (أ ف ب) – اختير مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الجديد، السنغالي ساديو مانيه أفضل لاعب إفريقي لعام 2022 في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الرباط الخميس.

إعلان اقرأ المزيد

وتفوق مانيه على مواطنه حارس مرمى تشلسي الإنكليزي ادوار مندي والمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الانكليزي.

وقال مانيه بعد تسلLه جائزته من رئيس الاتحاد الافريقي للعبة الجنوب افريقي باتريس موتسيبي "انا سعيد جدا بهذه الجائزة وتنتابني مشاعر جياشة في الوقت الحالي".

واضاف "اريد توجيه الشكر الى رئيس الاتحاد السنغالي ومدربي في المنتخب أليو سيسيه وزملائي في المنتخب".

وهي المرة الثانية التي يحرز فيها مانيه هذه الجائزة المرموقة بعد عام 2019 عندما كان لاعبا في صفوف ليفربول الانكليزي، علما بأن الجائزة الغيت في السنتين الاخيرتين بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

ولعب مانيه دورا رئيسا في قيادة منتخب السنغال لهزيمة الفراعنة بقيادة صلاح في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021/2022 ثمّ في مباراة اخرى فاصلة للتأهل الى كأس العالم 2022 في قطر.

وانتهت المواجهتان اللتان اقيمتا في الكاميرون والسنغال لمصلحة "أسود تيرانغا" بركلات الترجيح، حيث سجل مانيه ركلتيه في المرتين، علما انّ فوز السنغاليين آنذاك كان قد حُسم قبل ان يصل صلاح الى دوره في التسديد، لكنّ صلاح أضاع ركلته في المواجهة الثانية والمفصلية للتأهل الى كأس العالم.

كما ساهم مانيه بشكل كبير في احراز فريقه السابق ليفربول لقبين الموسم الفائت بتتويجه بكأس انكلترا وكأس رابطة الاندية المحترفة، علما بان فريقه خسر نهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد الاسباني صفر-1، كما حل وصيفا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي بطل الدوري الانكليزي الممتاز.

وبات مانيه، أول نجم من بايرن ميونيخ الألماني يتم اختياره كأفضل لاعب كرة قدم إفريقي.

وانتقل مانيه إلى بايرن الشهر الماضي في صفقة مدتها ثلاث سنوات قادما من ليفربول الذي انضم اليه عام 2016 من ساوثمبتون.

© 2022 AFP