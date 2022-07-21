بايدن مُصاب بكوفيد-19 و"الأغراض خفيفة"

ماندل انغان ا ف ب/ارشيف

الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء نزوله من طائرة الرئاسة عند وصوله إلى مطار هاجرستاون الإقليمي في هاجرستاون بولاية ماريلاند، في 14 نيسان/أبريل 2022

واشنطن (أ ف ب) – أعلن البيت الأبيض الخميس أن الرئيس جو بايدن أجرى اختباراً لكوفيد - 19 جاءت نتيجته إيجابية، مشيراً إلى أنّ الرئيس البالغ 79 عاماً يعاني "أعراضا خفيفة" وسيواصل القيام بعمله أثناء فترة عزله.

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وكان من المقرّر أن يسافر بايدن إلى ولاية بنسلفانيا خلال النهار في إطار سلسلة من الرحلات في جميع أنحاء البلاد، تهدف إلى إحياء حظوظ الديموقراطيين المتضائلة قبل انتخابات التجديد النصفي.

وقال البيت الأبيض في بيان "لقد أخذ اللقاح كاملاً وحصل على جرعتين معززتين ويعاني أعراضا خفيفة للغاية"، مضيفاّ أن بايدن بدأ بتناول حبوب باكسلوفيد المضادة لفيروس كورونا والتي تنتجها شركة "فايزر".

وأضاف البيان "تماشياً مع المبادئ التوجيهية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سيُعزل في البيت الأبيض وسيواصل اداء جميع واجباته بشكل كامل"، خلال فترة عزله.

ووعد البيت الأبيض بالإحاطة "كلّ يوم" حول الحالة الصحية لبايدن، الرئيس المنتخب الأكبر سنّاً في الولايات المتحدة والذي أشار الفحص الطبي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى أنه "صلب" و"مؤهّل" لممارسة وظائفه.

وتسجّل الولايات المتحدة حالياً حوالى 130 ألف اصابة بكوفيد-19 يومياً، وهو رقم أقل من الواقع وفقاً للخبراء، كما أنّ حالات الاستشفاء آخذة في الارتفاع. وينتشر متغيّر أوميكرون BA.5 الشديد العدوى في البلاد، ويشكل نحو 80 في المئة من الإصابات.

© 2022 AFP