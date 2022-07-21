بداية واعدة لمانيه ودي ليخت في الفوز العريض لبايرن على دي سي يونايتد 6-2

روب كار غيتي/غيتي عبر ا ف ب

المهاجم السنغالي ساديو مانيه يسجل من علامة الجزاء هدف الافتتاح لفريقه بايرن ميونيخ الالماني أمام دي سي يونايتد في واشنطن في 20 تموز/يوليو 2022

واشنطن (أ ف ب) – برز الوافدان الجديدان المهاجم السنغالي ساديو مانيه وقلب الدفاع الهولندي ماتَيس دي ليخت بقميص فريقهما بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية، في الفوز العريض الودي على دي سي يونايتد 6-2 في العاصمة واشنطن، ضمن اطار استعدادات النادي البافاري للموسم الجديد.

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وافتتح الدولي السنغالي القادم من ليفربول الإنكليزي مقابل قرابة 40 مليون يورو التسجيل من ركلة جزاء بعد 5 دقائق من صافرة البداية، فيما أضاف المدافع دي ليخت المنضم حديثاً من يوفنتوس الإيطالي مقابل 67 مليون يورو الهدف الرابع لفريقه من ركلة ركنية بعد دقيقتين من دخوله إلى أرض الملعب بعد الاستراحة (47).

وتناوب على تسجيل الأهداف النمسوي مارسيل سابيتزر (12) وسيرج غنابري (44) والهولندي يوشوا زيرتزي (51) وتوماس مولر (90+1).

وسجل أهداف دي سي يونايتد الذي تعاقد أخيراً مع لاعبه السابق الدولي الانكليزي واين روني ويمر بفترة صعبة اثر احتلاله للمركز الأخير في الدوري، البديلان النروجي سكاغه سيمونسن ليلاند (54) وثيودور كو ديبيترو (83).

© 2022 AFP