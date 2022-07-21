دي بروين يقود سيتي للفوز على أميركا دي مكسيكو 2-1 بغياب هالاند

لوغان رايلي غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لاعب مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين يحتفل عقب تسجيله الهدف الثاني لفريقه في مرمى أميركا دي مكسيكو المكسيكي في هيوستن في 20 تموز/يوليو 2022

هيوستن (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – قاد لاعب الوسط الدولي البلجيكي كيفن دي بروين فريقه مانشستر سيتي، بطل الدوري الانكليزي لكرة القدم، للفوز على أميركا دي مكسيكو المكسيكي 2-1 في مباراة ودية أقيمت في مدينة هيوستن الأميركية، وغاب عنها الوافد الجديد إلى "سيتيزنس" المهاجم النروجي إرلينغ هالاند.

إعلان اقرأ المزيد

افتتح البلجيكي التسجيل بعد 30 دقيقة من صافرة البداية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عجز الحارس غييرمو أوتشوا عن صدها.

وعادل هنري مارتن للفريق المكسيكي بعدما استفاد من كرة في العمق وقاوم عودة المدافع الهولندي ناثان أكيه (43)، قبل أن يسجل دي بروين الهدف الشخصي الثاني له والفوز لفريقه بتمريرة من الجزائري رياض محرز (45+1).

وقرر الاسباني بيب غوارديولا مدرب بطل انكلترا ابقاء هالاند على مقاعد البدلاء في اولى مباريات فريقه خلال الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة تمهيداً لانطلاق الموسم الجديد.

ومن المرجح أن يخوض هالاند الذي احتفل ببلوغه 22 عاماً الخميس والمنتقل إلى سيتي مقابل 60 مليون يورو من بوروسيا دورتموند الألماني، مباراته الاولى بقميص فريقه الجديد في اللقاء الثاني التحضيري أمام بايرن ميونيخ الالماني في غرين باي.

ودفع غوارديولا بالمهاجم الجديد الأرجنتيني خوليان ألفاريس أساسياً، قبل أن يستبدل لاعب ريفربلايت السابق في الدقيقة 70.

وشهد اللقاء شجاراً بين لاعب خط الوسط الدولي جاك غريليش الذي طالب بركلة جزاء عقب تدخل خشن من الحارس أوتشوا، قبل أن يتم استبدال الاخير، فيما نال الانكليزي حصته من صافرات الاستهجان مع كل لمسة للكرة.

© 2022 AFP