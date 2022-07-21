رباعية للأوروغوياني نونييس مهاجم ليفربول الجديد

روني هارتمان ا ف ب/AFP

لايبزيغ (ألمانيا) (أ ف ب) – ضرب مهاجم ليفربول الانكليزي الجديد، الاوروغوياني الدولي داروين نونييس بقوة عندما قاد فريقه الى فوز ساحق على لايبزيغ الالماني مسجلا رباعية خلال شوط واحد في مباراة ودية الخميس.

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وانضم نونييس الى صفوف ليفربول قادما من بنفيكا البرتغالي الشهر الماضي، مقابل صفقة يمكن أن تصل الى 100 مليون يورو وهو رقم قياسي للنادي، متجاوزة الرقم الذي دفعه ليفربول لساوثمبتون (85 مليون يورو عام 2018) لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وكان نونييس الذي سجل 34 هدفا في صفوف بنفيكا عرضة لبعض الانتقادات من قبل انصار ليفربول بعد فشله في التسجيل في اول مباراتين له خلال جولة ليفربول الاستعدادية في اسيا ضد مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، لكنه رد عليهم بأفضل طريقة ممكنة.

تقدم ليفربول بواسطة نجمه المصري محمد صلاح في الشوط الاول بعد مرور ثماني دقائق.

ثم شارك نونييس مطلع الشوط الثاني، وعندما احتسب الحكم ركلة جزاء لليفربول، تنازل عنها صلاح لزميله الوافد الجديد ليسجل باكورة اهدافه (48). ثم اضاف الاوروغوياني ثلاثة اهداف اخرى في الدقائق 51 و68 و90.

ويفتتح ليفربول مشواره في الدوري الانكليزي الممتاز في السادس من آب/أغسطس بمواجهة مضيفه فولهام العائد الى مصاف اندية النخبة.

© 2022 AFP