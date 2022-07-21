طواف فرنسا: الدنماركي فينغيغارد يعزز صدارته بإحراز المرحلة 18

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ا ف ب

هوتاكام (فرنسا) (أ ف ب) – أحكم الدنماركي يوناس فينغيغارد قبضته على صدارة الترتيب العام في طواف فرنسا للدراجات الهوائية، بإحرازه الخميس للمرحلة الثامنة عشرة على جبل أوتاكام، بعد سقوط حامل اللقب السلوفيني تادي بوغاتشار على بعد أربعة كيلومترات من خط النهاية.

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وبات فينغيغارد متربعاً على عرش صدارة الترتيب العالم بفارق 3:26 دقيقة عن بوغاتشار، مع بقاء ثلاث مراحل حتى النهاية.

ورغم إحراز المرحلة، قال فينغيغارد عند خط النهاية "لا أريد أن أتحدث عن الفوز بالطواف بعد، فلنتحدث عنها في باريس، هناك ثلاثة أيام متبقية".

وتعانق الرجلان عند خط النهاية بعدما تشاركا لحظة لا تُنسى في وقت سابق، عندما انتظر الفائز بالمرحلة حامل اللقب مرتين إثر سقوطه في آخر منحدر، للحاق بركب المتسابقين.

قال فينغيغارد "معجبون ببعضنا البعض، نتقدم ونحترم بعضنا".

ويراقب الدنماركي والسلوفيني بعضهما على مدار السباق، إذ فاز بوغاتشار بثلاث مراحل وظفر بالقميص الأصفر في المرحلة السابعة، قبل أن ينقضّ عليه فينغيغارد مستغلاً موجة الحرّ في جبال الألب.

وستكون المرحلة التاسعة عشرة الجمعة، في منطقة تارن المعزولة، ومن المحتمل أن تنتهي في سباق تسارع. أما مرحلة السبت فهي تجربة قاسية على مدى 41 كيلومتراً بتوقيت فردي، ما يترك بصيص أمل لبوغاتشار الذي أحرز اللقب في 2020 مع تحوّل في اليوم الأخير.

أما المرحلة الحادية والعشرين، فهي جولة احتفالية إلى حد كبير في باريس، وتنتهي بثماني لفات حول الشانزيليزيه.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة 18:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 3:59:50 ساعات

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 1:04 دقائق

3- البلجيكي فوت فان أيرت بفارق 2:10 د.

4- البريطاني غيراينت توماس بفارق 2:54 د.

5- الفرنسي دافيد غودو بفارق 2:58 د.

الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 71:53:34 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 3:26 دقيقة

3- البريطاني غيراينت توماس بفارق 8:00 د.

4- الفرنسي دافيد غودو بفارق 11:05 د.

5- الكولومبي نايرو كينتانا بفارق 13:25 د.

© 2022 AFP