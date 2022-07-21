كأس آسيا: أستراليا حاملة اللقب تلحق بالاردن ولبنان الى نصف النهائي

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الاسترالي ثون ميكر يسجل كرة ساحقة خلال مواجهة اليابان في الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة السلة في العاصمة الاندونيسية جاكرتا

جاكرتا (أ ف ب) – واصل المنتخب الأسترالي حامل اللقب سيره بثبات في سعيه لإحراز لقب كاس آسيا لكرة السلة للمرة الثانية تواليًا، اثر فوزه على اليابان 99-85 في اطار الدور ربع النهائي من البطولة المُقامة حاليًا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

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ولحق المنتخب الاسترالي بكل من لبنان والاردن اللذين تأهلا الى دور الاربعة الاربعاء عقب فوزيهما على ايران حاملة اللقب ثلاث مرات (91-76) والصين حاملة الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة بـ 16، 72-69 تواليًا.

وسيطر المنتخب الاسترالي على المباراة من بدايتها حتى نهايتها، رغم أنّ اليابانيين لم يسمحوا للأستراليين بالتفرد في اجواء اللقاء. وكان ثون ميكر افضل مسجّل لأستراليا بـ 21 نقطة مع 13 متابعة وأضاف اليه ريز أنتوني فيغ 19 نقطة، فيما سجّل لليابان كيسي توميناغا 33 نقطة.

ودُمج المنتخبان الأسترالي والنيوزيلندي عام 2017 في المسابقات الآسيوية لرفع مستوى المنافسة في القارة الصفراء، واستطاعت أستراليا من مشاركتها الاولى ان تحرز لقب كأس آسيا عام 2017 في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويشارك الاستراليون بمنتخب رديف لا يضمّ أي من النجوم المشاركين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه) او الدوريات الأوروبية الكبرى أمثال بن سيمونز وباتي ميلز (بروكلين نتس) وجو إنغلز (ميلووكي باكس) ودانتي إكزوم (بارتيزان بلغراد الصربي). الا انّ تشكيلة المنتخب الحالية تضم ميكر احد ابرز المواهب الاسترالية.

وسيواجه بطل آسيا الفائز بين كوريا الجنوبية ونيوزيلندا اللذين يلعبان في وقت لاحق.

© 2022 AFP