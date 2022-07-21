مقتل متظاهر ضد الانقلاب العسكري في السودان بالرصاص (أطباء)

ا ف ب/ارشيف

حشود من قبيلة الهوسا يتجمعون أمام مكاتب حكومية محلية في بورت سودان في 19 تموز/يوليو 2022 للمطالبة بمحاسبة المتسببين في الأحداث الدامية

الخرطوم (أ ف ب) – قتل متظاهر بالرصاص الخميس في الخرطوم بحسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديموقراطية، ما يرفع عدد القتلى جراء قمع الاحتجاجات إلى 115 قتيلا منذ الانقلاب الذي نفذه الفريق عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول/أكتوبر.

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وقتل المتظاهر في أم درمان بضاحية شمال غرب الخرطوم بحسب اللجنة التي أحصت آلاف الجرحى منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر.

وتسجل أعمال العنف الجديدة في وقت شهد السودان مؤخرا اشتباكات قبلية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان استمرت الأسبوع الماضي وأسفرت عن 105 قتلى قبل أن تتصاعد إلى أعمال عنف عبر عدة ولايات من البلد الذي يعتبر من الأفقر في العالم.

وإن كانت التعبئة المطالبة بالديموقراطية تراجعت مع حلول عيد الأضحى الأسبوع الماضي، فإن الناشطين يعتزمون معاودة تحركاتهم الأحد.

ودعوا إلى تظاهرة من أجل "التعايش السلمي" بين مختلف الإثنيات والقبائل في البلد، بعد الاشتباكات الأخيرة في ولاية النيل الأزرق.

© 2022 AFP