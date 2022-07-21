مونديال يوجين: انسحاب كيرلي بطل العالم في 100 م من سباق التتابع بسبب الإصابة

الاميركي فريد كيرلي يحتفل بفوزه باللقب العالمي في سباق 100 م في مونديال يوجين في 16 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أعلن المنتخب الأميركي لألعاب القوى الأربعاء أن عداءه فريد كيرلي، بطل العالم في سباق 100 م، انسحب من سباق التتابع أربع مرات 100 م في مونديال يوجين بسبب "إصابة خفيفة في الفخذ".

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وأكدت ممثلة للمنتخب الأميركي لوكالة فرانس برس أن "فريد تعرض لإصابة خفيفة في الفخذ خلال نصف نهائي سباق 200 م أمس (الثلاثاء). لن يتمكن من خوض سباق التتابع 4 مرات 100 م في وقت لاحق هذا الأسبوع".

وكان كيربي أعلن عقب إقصائه في نصف نهائي 200 م أنه يعاني "فقط من تشنج عضلي".

وقال "شعرت بتشنج عضلي، هذا يحدث هذا، إنه جزء من اللعبة. إنه مجرد تشنج، لذا لا بأس، سيكون الأمر جيدًا في السباق التالي".

وكان كيرلي قاد ثلاثية أمريكية في سباق 100 م السبت الماضي وذلك للمرة الثالثة في تاريخ بطولة العالم بعد 1983 كارل لويس ووكالفين سميث وإيميت كينغ) و1991 (كارل لويس وليروي بوريل ودينيس ميتشل)، عندما أحرز المركز الأول بزمن 9.86 ثوان أمام مواطنيه مارفن برايسي وتريفون بروميل.

وتجري تصفيات سباق التتابع أربع مرات 100 م بعد غد الجمعة، على أن يقاد الدور النهائي السبت المقبل.

© 2022 AFP