مونديال يوجين: ذهبية رمي القرص للصينية فينغ

الصينية بين فينغ تحتفل بفوزها باللقب العالمي في مسابقة رمي القرص في مونديال يوجين لألعاب القوى في 20 تموز/يوليو 2022. بن ستانسال اف ب

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توجت الصينية بين فينغ الأربعاء بلقب بطلة العالم في مسابقة رمي القرص في النسخة الثامنة عشرة لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.