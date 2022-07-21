مونديال يوجين: ذهبية رمي القرص للصينية فينغ
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يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توجت الصينية بين فينغ الأربعاء بلقب بطلة العالم في مسابقة رمي القرص في النسخة الثامنة عشرة لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.
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وسجلت فينغ 69.12 مترا في محاولتها الأولى وبقيت في الصدارة حتى النهاية أمام الكرواتية ساندرا بتكوفيتش صاحبة برونزية النسخة الأخيرة في الدوحة 2019 وبطلة العالم مرتين ومثلها في الالعاب الاولمبية (68.45 م) والأميركية فاليري أولمان بطلة أولمبياد طوكيو (68.30 م).
وحلت الكوبية خايمي بيريس بطلة النسخة الاخيرة في الدوحة سابعة (63.07 م).
م م
© 2022 AFP