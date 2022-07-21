مونديال يوجين: ذهبية سباق 3 الاف م موانع للكازاخستانية جيروتو ويافي رابعة

الكازاخستانية نورا جيبروتو لحظة اجتيازها خط النهاية في طريقها الى ذهبية سباق 3 الاف م موانع في مونديال يوجين لالعاب القوى في 20 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أحرزت العداءة الكازاخستانية نورا جيروتو الأربعاء ذهبية سباق 3 الاف م موانع في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم في ألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

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وقطعت جيروتو (26 عاما) مسافة السباق بزمن 8:53.02 دقائق محققة رقما قياسيا جديدا لبطولة العالم ماحية الرقم السابق الذي كان بحوزة الكينية بياتريس تشيبكويتش بطلة النسخة الأخيرة في الدوحة عام 2019 وهو 8:57.84 دقائق.

وهو ثالث أسرع توقيت في التاريخ منحت به جيروتو، الكينية الأصل، اللقب العالمي الأول لكازاخستان في السباق.

في التاريخ القصير نسبيًا لهذا السباق في بطولة العالم، مع ثماني نسخ منذ عام 2005، فازت خمس دول مختلفة بالميدالية الذهبية، وبات كازاخستان هي التاسعة.

وعادت الفضية إلى الإثيوبية ويركوها غيتاتشو بزمن 8:54.61 دقائق محققة رقما قياسيا وطنيا، والبرونزية لمواطنتها ميكيديس أبيبي (8:56.08 د).

وحلت البحرينية وينفريد موتيلي يافي رابعة (9:01.31 د)، والتونسية مروى بوزياني تاسعة بزمن 9:20.92 د).

وكانت يافي (22 عاما) مرشحة بقوة للظفر باللقب العالمي أو ميدالية على الأقل كونها نزلت مرتين تحت تسع دقائق في سباقين خاضتهما هذا الموسم قبل البطولة، الاول على ملعب "هايوارد فيلد" مستضيف المونديال عندما سجلت 8:58.71 دقائق في أيار/مايو الماضي، والثاني في لقاء باريس الماسي في 18 حزيران/يونيو الماضي بزمن 8:56.55 دقائق في أفضل توقيت في المسافة هذا العام، وثاني أسرع توقيت في التاريخ.

وكانت يافي في طريقها إلى الذهب عندما قادت السباق بذكاء كبير وبقيت خلف جيروتو التي قادته من البداية قبل أن تنطلق البحرينية في بداية اللفة الأخيرة بيد أن جيروتو وغيتاتشو وأبيبي لحقتها بسرعة وانتزعت منها الصدارة ليحتدم الصراع في الـ200 م الأخيرة التي شهدت تراخي يافي التي تعثرت واكتفت بالمركز الرابع.

وفشلت يافي في قلب الطاولة على جيروتو وكسب أول ميدالية عالمية لها، بعد أن احتلت المركز الثامن في مونديال 2017 في لندن والرابع في عام 2019 في الدوحة والعاشر في النهائي الأولمبي العام الماضي في طوكيو.

كما أخفت في أن تصبح ثاني عداءة عربية تحرز اللقب العالمي للسباق بعد التونسية حبيبة لغريبي التي نالت الذهب عام 2011 في دايغو الكورية الجنوبية والفضة في نسخة بكين 2015.

© 2022 AFP