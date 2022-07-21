مونديال يوجين: عودة مخيبة لسيمينيا

العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا عقب نهاية سباق 5 الاف م في مونديال يوجين لألعاب القوى في 20 تموز/يوليو 2022.

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – فشلت العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا في حجز بطاقتها إلى الدور النهائي لسباق 5 الاف م في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية، في أول ظهور لها منذ نسخة عام 2017.

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وحلت سيمينيا في المركز الثالث عشر من تصفيات المجموعة الأولى بزمن 15:46.12 دقيقة بفارق نحو دقيقة عن الإثيوبية غوداف تسيغاي صاحبة المركز الأول وبرونزية اولمبياد طوكيو (14:52.64 د).

وقالت سيمينيا عقب السباق "كان الجو حارًا، ولم أتمكن من مواكبة السرعة، وحاولت التمسك بقدر ما أستطيع، لكن كما تعلمون، هذا جزء من اللعبة".

وأضافت "أعتقد أنه من الرائع أن تكون قادرًا على الركض هنا. مجرد القدرة على إنهاء مسافة 5 كيلومترات، إنها نعمة بالنسبة لي. أنا أتعلم وأنا على استعداد لتعلم المزيد".

وعادت سيمينيا الى التنافس في بطولة العالم للمرة الاولى منذ نسخة لندن عام 2017 عندما توجت باللقب العالمي الثالث في سباق 800 م بعد برلين 2009 ودايغو الكورية الجنوبية 2011.

وبعد عام فازت بذهبيتين في سباقي 800 م و1500 م في ألعاب الكومنولث وكانت المرة الأخيرة التي مثلت فيها جنوب إفريقيا في مسابقة دولية.

وأخفقت سيمينيا في التأهل إلى المونديال بعدما حلت في المركز السادس في البطولة الأفريقية الشهر الماضي في موريشيوس، لكنها استفادت من انسحاب عدد من العداءات ونالت بطاقة المشاركة في يوجين.

أجبرت سيمينيا على الانتقال من مسافتها المفضلة الى السباق الأطول، نظراً لقواعد الأهلية الجنسية التي تفرض عليها تناول أدوية تخفّض من معدل هرمون التستوستيرون للتنافس في سباقات بين 400 م والميل.

ويمنع الاتحاد الدولي لألعاب القوى الرياضيات اللواتي لديهن مستويات عالية من التستوستيرون من التنافس في السباقات بين 400 م إلى ميل، لأن الهرمون يزيد من كتلة العضلات وامتصاص الأوكسجين، بحسب الهيئة العالمية.

وقامت سيمينيا بعدة محاولات قانونية فاشلة لإلغاء الحكم. وفي محاولة للمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، حاولت التأهل عن مسافة 200 م ولكنها أخفقت في التصفيات.

© 2022 AFP