جائزة فرنسا الكبرى: فيراري يهيمن على فترتي التجارب الحرة

كريستوف سيمون ا ف ب

سجل سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس التوقيت الأسرع المطلق خلال فترتي التجارب الحرة لجائزة فرنسا الكبرى على حلبة لو كاستيليه في 22 تموز/يوليو 2022

لو كاستيليه (فرنسا) (أ ف ب) – بسط سائقا فيراري الاسباني كارلوس ساينس وشارل لوكلير من موناكو هيمنتهما على فترتي التجارب الحرة لجائزة فرنسا الكبرى، الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة بول ريكار، الجمعة.

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وسجل الاسباني الذي حقق هذا العام باكورة انتصاراته بفوزه بجائزة بريطانيا الكبرى التوقيت الأسرع المطلق في الفترة الثانية (1:32.527 دقيقة)، متقدماً بفارق 0.101 ثانية على زميله لوكلير الأسرع في الأولى ( 1:33.930 د.).

وتقدم سائقا الحظيرة الإيطالية على سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم والمتوج باللقب في فرنسا العام الماضي.

غير أن ساينس لن يهنأ كثيراً بانجازه حين سيخوض فترة التجارب التأهيلية السبت، اذ عُوقب بارجاعه 10 مراكز عند خط انطلاق السباق الأحد، وذلك بعدما عمد فريقه إلى ابدال قطعة في سيارته متخطياً العدد القانوني المسموح به في العام الواحد.

وأفاد الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) في بيان صحافي بأن الحظيرة الإيطالية قامت بتركيب مكوّن ثالث من إلكترونيات التحكّم في المحرك على سيارة ساينس، صاحب المركز الرابع في ترتيب السائقين (133)، متجاوزة المكونين المصرح بهما لكل موسم.

وحلّ سائقا مرسيدس البريطاني جورج راسل ومواطنه لويس هاميلتون في المركزين الثالث والرابع توالياً، علماً أن بطل العالم سبع مرات، والفائز على الحلبة الفرنسية عامي 2018 و2019 كان وضع في الفترة الأولى سيارته بتصرف سائق الاحتياط الهولندي نيك دو فريز، المتوج ببطولة العالم للفومورلا إي للسيارات الكهربائية 100 في المئة، ليحتل الاخير المركز التاسع.

وسجل لوكلير التوقيت الاسرع خلال الفترة الاولى بوقت قدره 1:33.930 دقيقة في ظل حرارة وصلت إلى 59 درجة مئوية، متقدماً على فيرستابن.

وعاد البولندي روبرت كوبيتشا للجلوس خلف مقود سيارة ألفا روميو خلال هذه الفترة فقط، في المقعد المخصص عادة للفنلندي فالتيري بوتاس.

وخاض البولندي، الفائز بجائزة كندا الكبرى عام 2008، سباقه الـ 99 في الفئة الأولى في أيلول/سبتمبر 2021 في مونزا.

وفشل كوبيتشا في الارتقاء لمراكز المقدمة مكتفياً بالمركز الـ 19 ما قبل الأخير، متأخراً بفارق أكثر من 3 ثوانٍ عن لوكلير.

في ما يأتي نتائج الخمسة الاوائل في الفترة الأولى:

1-شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:33.930 د. (23 عدد اللفات)

2-ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:34.268 د. (19)

3-كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:34.268 د. (21)

4-جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:34.881 د. (25)

5-بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:34.979 د. (21)

في ما يأتي نتائج الخمسة الاوائل في الفترة الثانية:

1-كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري)1:32.527 د.(22 عدد اللفات)

2-شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:32.628 د. (22)

3-ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:33.077 د. (17)

4-جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:33.291 د. (20)

5- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:33.517 د.(23)

أولي/د ح/د ع

© 2022 AFP